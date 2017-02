El campeón y Subcampeón, Hindú y Juventud comenzaron con el pie derecho

En la noche de ayer se vivió una apasionante jornada de básquet en el estadio de Red Star con la participación de los dos equipos que brillaron y lucharon por el campeonato en la edición pasada.

En primer turno, se pudo ver al equipo de Juventud frente al experimentado equipo de Aragón Construcciones, el partido tuvo pasajes con muy buen rendimiento por parte de ambos pero a medida que fueron pasando los minutos el tanteador comenzó a favorecer a la “Juve”.

Aragón quiso marcar una diferencia con la altura en el juego interno pero no le alcanzo, y a medida que avanzaban los minutos Deportivo Juventud fue sacando ventaja desde la línea de tres puntos además de cargar de muchas faltas a su rival y seguir distanciándose en el marcador desde la zona de libres.

Finalizando el partido ya la resistencia no fue la misma y la diferencia se mantuvo para que la juve se alzara con el triunfo por 82 – 72 demostrando que desea volver a ser figura de este torneo como la edición pasada.

En el segundo partido, el campeón de la primera competencia de Verano, Hindú derrotó a Banda Roja por 89 a 86. Los jugadores dieron el todo por el todo tanto fue que en no se pudieron sacar ventaja en todo el partido por lo que se vio mucha más acción en el tiempo extra.

En ese tiempo, el "Sagrado"estuvo más certero en los tiros al aro y dejo sin ninguna chance a los de Banda Roja de ir por un tiempo más, por lo que el partido que tuvo en vilo a todo el público presente hasta altas horas de la noche termino en favor del equipo “sagrado” por 89 – 86 y dejar en claro que quieren volver a estar en las últimas instancias de este torneo de verano.



Hoy

La jornada continúa esta noche en el estadio de Olimpia.

21.45 Parque America – Olimpia Maxi.

23.15 Montmartre - Olimpia Primera.