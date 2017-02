Los "Leones" de Hualfín ganaron el Seven de Yokavil

Con la participación de 4 equipos se desarrolló en el departamento de Santa María, el Seven de Yokavil. Se jugaron dos rondas entre los participantes que llegaron de Hualfín, Tafí del Valle, San José y los locales. Luego de una jornada de competencia, Hualfín se quedó con el certámen.

César Quiróz, uno de los organizadores locales, resaltó que si bien el torneo de veranos se lo viene realizando hace tiempo, esta edición es una alternativa nueva. “La intención es que crezca el rugby santamariano. Por eso invitamos a todos aquellos que se quieran sumar, lo pueden hacer porque hay plantel infantil, mayores y femenino” manifestó.

Asimismo adelantó que este año tienen pensado comenzar a participar en la Unión de Rugby de Tucumán por el sólo hecho de las distancias menores que implica salir a competir. “Nos queremos organizar como equipo, grupo, establecimiento con el espacio físico y después veremos”

De esta forma el primer lugar fue para Hualfin, el segundo puesto se lo quedó Tafi y Tercer lugar para Santa María Rugby. Además hubo una exhibición del equipo femenino Santa María Rugby y también exhibición de juveniles.



Hualfín anfitrión del próximo Seven

Cabe mencionar que el conjunto ganador organizará el 25 del corriente mes el Seven de Hualfín que entregará a los tres primeros dinero en efectivo, además se ayudará con un bono de $1000 a los equipos que recorrán 300 km de distancia. También tendrán la entrada gratuita a la Gran Peña que se concretará esa misma noche.