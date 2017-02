Gámez disparó contra todos

Gámez, además, disparó contra el ex "mandamás" de la AFA Luis Segura, al mencionar que les "ofreció plata para cubrir los premios que ya se habían pagado a los jugadores por la clasificación" lograda a la Libertadores por el "Fortín", en teoría, ante San Lorenzo, en la última fecha del campeonato local.

Gámez remarcó que "el poder de Angelici" los dejó "afuera de esa competición", dado que "Boca no sólo hizo jugar un partido que no se debería haber jugado", sino que además tuvo la potestad de "elegir a los árbitros".

Para llegar al partido de desempate, el dirigente del "Xeneize" Juan Carlos Crespi había encontrado "falta de precisión" en el reglamento, situación que le permitió realizar una presentación ante la AFA para que se juegue el encuentro que clasificó a su equipo y eliminó a Vélez.

Para concluir la entrevista llevada a cabo por el canal Todo Noticias (TN), Gámez expresó su deseo de que "este tipo de dirigentes nunca más vayan a la AFA".

Por su parte, en diálogo con Télam Radio, el ex referente velezano José Luis Chilavert manifestó sobre el mismo tema que "estos personajes deben estar presos porque dañan al fútbol".

Sin embargo, el ex arquero paraguayo también hizo su descargo contra Gámez y afirmó que "no debería haber aceptado jugar ese encuentro", porque desde su criterio "las reglas estaban claras y Vélez estaba clasificado".

Chilavert agregó que "la corrupción existe no sólo en el fútbol argentino", sino "también en el sudamericano" y, pese a que "a muchos les llama la atención", a él no lo sorprende dado que "quien estuvo mucho tiempo ligado al fútbol sabe que siempre se perjudica a los más débiles".

En el mencionado plano continental, Chilavert aseguró creer que "el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, está digitando la interna del fútbol argentino" así como "apoya directamente a Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Tinelli demostrando la injerencia que tienen".

En otro orden, el plantel de Vélez se entrenó hoy en la Villa Olímpica de Ituzaingó con vistas al amistoso de mañana a puertas cerradas ante Banfield, a jugarse en el estadio Florencio Sola del 'Taladro', desde las 9.

Los once titulares que paró el entrenador Omar De Felippe en cancha fueron Fabián Assmann; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Fausto Grillo, Maximiliano Caire; Fabricio Alvarenga, Leandro Desábato, Héctor Canteros, Gonzalo Díaz; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone.