Boxeo: Se viene el “Primer Round” del año

El Polideportivo “Virgen del Valle” de las Mil Viviendas será el escenario para la velada “Primer Round”, organizado por el promotor Cristian Agüero. La misma está pactada para este viernes 17 de febrero. El festival será netamente amateur y hasta el momento cuenta con nueve peleas, que podrían llegar a diez hasta el viernes según adelantó uno de los organizadores a La Unión.

Entre las peleas destacadas se dará el combate entre Pablo “Pacman” Corzo y Braian Silva, que en la semana ya comenzaron con el duelo tras ciertas declaraciones cruzadas. Además estará la campeona Provincial, Azul “La China” Fabricius ante Aylen “La Monito” Romero.



Cartelera amateur

Martín Supilka vs Rodrigo "La Roca" Astuénaga.

Kevin Apaza vs Facundo Carrizo.

Juan Galván vs Jonathan “El Glorioso” Tapia.

Cristian Coronel vs Joel Carrizo.

Azul “La China” Fabricius vs Aylen “Monita” Romero.

Jonathan “Pibe de Oro” Navarro vs Fabricio “El Tuti” Figueroa.

Alexis “El Fenómeno” Apaza vs Alejandro “El Pistolero” López.

Pablo “Pacman” Corzo vs Braian Silva.

Maximiliano “Inca” Portero vs Franco “Tigre de Vengala” Pintos.