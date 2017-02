Violencia de género: deambula en la ciudad y pide habitación para alquilar con sus hijos

Se trata de Mariela Cecilia Romero, una joven madre de cuatro niños, soltera y que sufrió violencia de género por parte de su hermano. Pide ayuda a la comunidad catamarqueña para poder contar con un lugar donde cobijarse junto a sus pequeños ya que a su casa materna no quiere regresar por las reiteradas situaciones que debió padecer y sin ser resguardad a por su propia familia.

Hace dos años atrás, Mariela asegura haber padecido los primeros hechos de violencia en la casa de su madre por parte de uno de sus hermanos de quien asegura es adicto, desde allí comenzó una vida motorizada por el miedo y los golpes ya que asegura que su hermano cada vez que llegaba drogado a su casa, discutía hasta terminar con golpes que en esa oportunidad llegó a desfigurarla. Seguidamente, el 18 de diciembre del año pasado cuando volvió a sufrir el maltrato físico, aunque leves “porque llegó a tiempo la policía”, decidió irse de su casa con sus cuatro hijos y vivió en el Hogar “Warmy”, lugar en donde se albergan a mujeres que sufren todo tipo de violencia. Sin embargo, cumplidos un mes y medio debió abandonar las instalaciones del hogar porque su periodo de tratamiento psicológico había terminado.

“Me dijeron que me vaya del hogar ´Warmy´” y me aseguraron que ya había pasado mi etapa psicológica, que ya había superado las etapas para analizar. Vivíamos tres en casa. Estaba cansada de que siempre sea lo mismo en mi casa. Y mi mamá, quien se fue de casa y vive en Antofagasta de la Sierra, me dijo que, o me acoplaba a esa vida o me iba de la casa”, expresó entre llantos Romero.



Sus hijos

En referencia a los niños (de dos, cuatro, seis y diez años de edad) aseguró que se mantienen desde el jueves en Casa cuna, pero aduce que no se le permite permanecer por las noches con los niños, lo que le genera gran tristeza porque solo puede visitarlos a diario por una hora.

“Mis hijos están en Casa cuna desde el día jueves. Anoche me dijeron que no puedo ver a mis hijos, ni me permiten quedarme. Puedo verlos todos los días una hora y es triste. Yo estoy de un lugar a otro y con ayuda de amigos y necesito que alguien me alquile aunque sea una habitación para alquilar con mis hijos hasta que me solucionen el tema de la vivienda, porque estoy inscripta desde el año”, manifestó la mujer quien trabaja actualmente en una cooperativa, cuya remuneración económica es la única fuente de subsistencia.



Por ayuda o alojamiento

A los fines de contactar con propietarios de casas para cuidado o de alquiler de habitaciones Mariela Romero comparte su número de teléfono para contactarla. 0383 154346195