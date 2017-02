El fútbol volvería en marzo

En una reunión llevada a cabo esta tarde-noche en el Hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro, se acordó para el 20 del corriente una convocatoria para la apertura de sobres de las ofertas que acerquen las distintas empresas interesadas en televisar el fútbol argentino. En principio serán Fox Sports-Turner, ESPN y Consor.

El 27 de febrero se tratará en Asamblea la ruptura del actual contrato del FPT, la aprobación del nuevo contrato con la empresa que resultare elegida, la modificación del estatuto de AFA y la creación de la Superliga.

Y el 16 de marzo se realizará la Asamblea donde se elegirán las nuevas autoridades del organismo que rige los destinos del fútbol por los próximos cuatro años.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, dijo en rueda de prensa en la puerta del hotel que “hay un principio de acuerdo y los campeonatos comenzarán el 3 de marzo”. El dirigente 'granate' agregó que “este es el puntapié para un nuevo camino en la AFA”.

En tanto que el titular de Barracas Central, Claudio Tapia, calificó de “un paso importante” la reunión de hoy y refirió que “hubo cosas que ceder para llegar a un acuerdo pero con el nuevo estatuto el ascenso igualmente tendrá preponderancia”.

Además, el titular de la entidad que actúa en la B Metropolitana informó que pedirá una reunión con el presidente Mauricio Macri “para analizar este acuerdo y solicitar un adelanto del dinero de la rescisión del contrato de FPT”, que asciende a 530 millones de pesos.

En la misma sintonía, Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal de la AFA, señaló que “la reunión fue positiva y se pudo llegar a un principio de acuerdo”, y añadió que “faltan formalizar algunos detalles, pero lo principal está”.

En representación de los clubes de Primera asistieron los presidentes Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D'Onofrio (River), Hugo Moyano (Independiente), Alejandro Nadur (Huracán) y el citado Russo; más los vicepresidentes Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Miguel Jiménez (Racing). Y también se hizo presente Héctor Maldonado (secretario general de Independiente).

Por el ascenso lo hicieron los presidentes Adrián Zaffaroni (Justo José de Urquiza y presidente de la mesa de la Primera C) y el mencionado Tapia; los vicepresidentes Daniel Degano (Los Andes), Alejandro Korz (Atlanta), Javier Marín (Acassuso y presidente de la mesa de la Primera B) más Toviggino.

Los dirigentes del ascenso estuvieron acompañados por el abogado Andrés Patón Urich, asesor de los los clubes de la C y la D.

En cambio no lo hicieron Daniel Ferreiro (vicepresidente de Nueva Chicago) ni Fabián Lovato (presidente de San Telmo), habituales negociadores por parte del ascenso.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) había establecido el 28 de abril como fecha tentativa para la elección del presidente de AFA. Pero aprobará un adelantamiento en caso de un acuerdo previo, como en este caso.