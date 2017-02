"Le tengo miedo a la mentira, al engaño. Que yo vaya preso es una mentira", señaló en declaraciones a Radio Con Vos.

"Hay registro mío en las cámaras", dijo y agregó: "En una interna a las 20.30 y en otra a las 20.35, pero en dos equipos diferentes. También me toman las cámaras de la autopista y las de mi barrio".

En ese sentido, agregó que "el dateo de muerte (de Nisman) se hace en tres oportunidades: cuando levantan el cuerpo, en la autopsia y en la junta medica. Los tres lo establecen en el domingo entre la mañana y el mediodía. Ningún médico, incluyendo a Raffo, los de ella (de Arroyo Salgado), dicen que la muerte fue el sábado".

"A mi me convence la causa, no un sentimiento. No creo, si no veo la causa, que haya tenido un motivo para suicidarse. No me pidió el arma para suicidarse, me la pidió para proteger a sus hijas. Y después me entero que sus hijas no estaban. Es una más de la cadena de mentiras de Alberto (Nisman), añadió.

Sobre la información del periodista Nicolás Wiñazki publicada en el diario "Clarín" sobre pruebas que lo complicarían en la muerte del fiscal, Lagomarsino dijo que "Wiñazki conoce la causa desde el día 1, desde antes del día 1 porque estuvo mucho tiempo hablando con Alberto. No sé de dónde sacó esta información".

Sostuvo que "no pertenezco, no pertenecí a la SIDE. Lo único que tengo de Servicios es mi factura, que dice servicios informativos y dijo: "Le pido a Wiñazki que aunque sea diga en qué foja de la causa está lo que publica".

"Juzguenme por lo que hice, le preste un arma a un fiscal de la Nación. No fui el único al que Alberto manoteo para pedir un arma", remarcó y señaló: "Le preste un arma porque estaba en una situación de riesgo".

Por último, remarcó: "Todo esto no afecta sólo a Lagomarsino, sino a toda la sociedad".