Este Año se reactivaría la Obra Pública

La inversión prevista para este año "se ubica en 2.500 millones de dólares por encima de lo que se ejecutó en 2016 y ya es el 2% del PBI (Producto Bruto Interno), que es un número importante para la obra pública", indicó en una entrevista que publica este lunes el diario Ambito Financiero.

"¿Alcanza? No. Nosotros aspiramos a 6% del PBI para la inversión pública. Es un camino que hay que recorrer, pero hay que potenciar también el desarrollo de la inversión privada", puntualizó

"Estamos poniendo en marcha licitaciones que hemos desarrollado durante 2016. Tuvimos una primera mitad de ordenamiento y de normalización de una herencia muy complicada. Esa etapa ya terminó", comentó Delgado.

En este sentido, señaló que en el segundo semestre de 2016 se abrieron licitaciones "que van a empezar a ejecutarse", entre ellas en la empresa estatal de agua y saneamiento AYSA.

"Hay obras de viviendas que estaban paralizadas y con los nuevos precios que hemos definido están en ejecución, y diría que estamos con una visión de obras pequeñas y medianas pensadas para los territorios y las ciudades, que están pensadas sobre la base de las necesidades puntuales de inclusión social, como obras de mejoramiento del hábitat y de competitividad, productividad, caminos; obras que no tienen un impacto macroeconómico, pero tienen un impacto a nivel local", explicó Delgado.

Dijo que "se está avanzando" para que comiencen las obras de la represa de Chihuido, en Neuquén, en la que "hubo problemas de financiamiento con la parte rusa, pero estamos viendo cómo termina ese capítulo: de todos modos, va a haber financiamiento para la obra; si no es Rusia, se buscará en otro lugar".

"La obra (de Chihuido) empezará seguramente este año y será emblemática. También está en proceso la transferencia del plan Procrear a nuestra órbita. Allí también va a haber obras que se van a reactivar, como proyectos urbanísticos nuevos", puntualizó.

"El Procrear va a ser una de las líneas de acción principal que va a tener la Secretaría de Vivienda este año y diría también todo lo que es AYSA, con casi $20.000 millones de presupuesto para 2017: habrá una expansión de la red de agua y cloaca muy significativa", subrayó.

Indicó que el programa de viviendas va a ser financiado con una parte de fondos del Tesoro y se aspira a que los bancos

"particularmente el Banco Nación, tengan un rol activo".

Delgado aseguró que este año la Secretaría de Vivienda y Hábitat cuenta con un presupuesto "que será un 28% más alto que el de 2016", lo que significa que "con una inflación del 17% a 18%", el organismo "estaría ganando 10 puntos en términos reales".