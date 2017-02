María Martha Serra Lima y una nueva polémica

De un tiempo a esta parte, cada aparición en los medios de María Martha Serra Lima genera una importante polémica. Y esta vez no fue la excepción.



Invitada a "Desayuno con Pamela" (América, a las 9.30), la intérprete habló de la inseguridad, y relató una anécdota que vivió con su chofer.









Según contó, mientras circulaban por la calle Peña, a la una de la mañana, "me dice el chofer 'estoy mirando unos muchachos, dos negritos cabeza', y eran dos muchachitos que estaban subiendo las escaleras de un edificio, y uno se hacía el que tocaba timbre y el otro cruzaba... estaban para robar".



Ante la acusación que lanzó Serra Lima, Pamela David preguntó si los vieron robar.



"No, pero era la actitud tal cual de los que van a robar", juzgó la artista de 71 años, y agregó que "no veíamos ni un policía, y eso que en la zona siempre hay".



"Es un poco fuerte lo que decís", apuntó la conductora, y María Martha se sorprendió: "¿Por qué? Gente con actitud de robar hay siempre".



Recordemos que hace algunas semanas, la cantante causó controversia al abogar por la pena de muerte.



"Yo soy de la pena de muerte. Te firmo la pena de muerte cuando ya es seguro, cuando el tipo te dice: 'Sí, hice eso'. Hay demasiada gente presa que nunca tendría que salir. ¿Sabés lo que le cuesta al país mantener a esos asesinos inútiles que están presos? Me van a odiar, pero por algo están presos. ¿Por qué no estoy ahí yo? Porque no robo, no mato. El que las hace las tiene que pagar. Igual la violencia no la admito, solamente en el box", sostuvo.



Algunos días después, sus dichos generaron acusaciones de homofobia, cuando la intérprete afirmó que le choca ver a una pareja homosexual dándose un beso a la vista de todo.



"Ver dos chicas besándose apasionadamente en un café a mí no me gusta. Me choca un montón. O dos hombres. Me molesta. Son cosas que las pueden hacer y las hacen, pero no que estén mostrándolo delante de la gente... No todo el mundo está de acuerdo con eso. Casi nadie", manifestó, en el programa de Luis Novaresio.



Fuente: Clarín