Testa: "Ateneo tiene atacantes muy fuertes"

La selección Argentina Menor se encuentra aún en Catamarca y LA UNION dialogó con el director técnico Luis Testa quien hizo referencia al partido contra Ateneo y lo que se viene. El plantel se encuentra instalado en el hospedaje San Gabriel de la Dolorosa, en la localidad de El Rodeo donde aprovechará hasta mañana para disfrutar y conocer un poco más la villa veraniega.

Cabe mencionar que el seleccionado cumplió entre viernes y sábado con los dos partidos válidos por el cuarto weekend de la Liga Argentina de Vóley A2, donde cosechó un triunfo (ante Obreros por 3 a 0) y una derrota (ante el puntero Ateneo Mariano Moreno por 3 a 1). Mañana partirá rumbo a la provincia de San Juan, donde deberá medirse con UVT Y Banco Hispano, respectivamente.



Elogio para Catamarca

Testa apuntó a su estadía en la provincia “Vamos a quedarnos hasta este martes, han sido unos días maravillosos en El Rodeo. Nos atendieron muy bien en el Hospedaje y estamos muy contentos de poder estar en Catamarca. Es una provincia realmente muy linda, con paisajes admirables”.

Luego hizo referencia a su último partido jugado y lo que se vendrá “Sabíamos que el partido contra Ateneo iba a ser difícil, es un rival muy fuerte con muy buenos jugadores. Hicimos todo lo posible para llevarnos el triunfo, pero en algunos momentos mostramos nuestra diferencia de edad”.

“Fallamos en momentos claves de recepción, no pudimos atacar y en algunas armadas de construcción de juego que no nos quedaron claras y si no atacamos contra este equipo, es difícil. Ateneo tiene atacantes muy fuertes”.

Con respecto a lo que se vendrá mencionó “Este martes nos vamos a San Juan, donde tendremos otros dos partidos más que afrontar ante Banco Hispano y UVT, entre miércoles y jueves”.



Mundial y Panamericano

Cabe mencionar que la Selección Argentina logró coronarse campeón del sudamericano 2017 y ahora con esta competencia se prepara para encarar lo que será el Mundial Sub 19 en Bahréin en agosto próximo. Entre otro de los desafíos del presente año, le queda también la Copa Panamericano “Vamos a seguir con nuestra preparación para llegar de la mejor manera posible a esas dos importantes competencias que se nos vendrán posteriormente”.