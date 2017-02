El bitcoin ya desafía al oro como una alternativa de inversión

El bitcoin es la primera criptodivisa creada en 2009. Una criptodivisa es un medio digital de intercambio, que reemplaza al dinero emitido por cualquier país. Es decir, la genera una persona o un grupo de personas, en una cierta cantidad de unidades predeterminada y a una velocidad de emisión también definida y conocida públicamente. El hecho de que la emisión esté limitada, es el principal sostén de la credibilidad en esta criptomoneda, ya que detrás del bitcoin no se encuentra el tesoro de ningún país respaldando el circulante, que a la fecha oscila los US$ 16.000 millones. Su cotización es en dólar por bitcoin, como si se tratara de oro, soja, petróleo o cualquier otra commodity.



Aún persiste la polémica acerca de quién es su creador, varias veces se le firmó el certificado de defunción, pero arrancó 2017 con una cotización cercana a su récord histórico y en boca de analistas, banqueros y reguladores en la materia. El bitcoin despierta polémicas y es capaz de generar la misma dosis de euforia o preocupación, según a quién se consulte sobre el tema.



Después de experimentar durante 2016 un alza acumulada en la cotización superior a la de cualquier divisa tradicional (es decir, respaldada por un banco central), el bitcoin arrancó 2017 alcanzando los US$ 1197 dólares y superando a la onza de oro -activo refugio por excelencia- durante unos instantes.



El récord anterior se había producido en 2013, cuando alcanzó los US$ 1163 por unidad. Al declararse en quiebra Tokyo Mt Gox el mayor operador de bitcoins por aquellos días, la cotización se desplomó hasta los US$ 400. Esto desató la primer gran polémica acerca de la necesidad de regular este mercado.



China, el principal jugador

El gigante asiático concentra más del 90% de las operaciones, monopolizando la cotización del bitcoin. Esta situación se da básicamente porque los inversores utilizan la criptomoneda para fugar capitales y esquivar las regulaciones vigentes. Este fenómeno ha sido advertido por el Banco Popular de China (BPC),quien initmó a las tres principales operadoras de bitcoin a que sigan las regulaciones y terminen de inmediato con cualquier práctica irregular. Las advertencias ocasionaron una baja en la cotización del bitcoin del 9%, luego de la estampida de la primera semana de enero.



La Comisión Europea (órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea) tiene dentro de sus prioridades la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.



"Para prevenir el mal uso de las divisas virtuales para blanquear dinero y para fines terroristas [...] estas entidades tendrán que aplicar la diligencia debida a sus clientes cuando intercambien divisas virtuales por divisas reales, lo que acabará con el anonimato asociado a estos intercambios", ha afirmado la Comisión Europea en un comunicado.



La reforma está planteada desde 2013 y reclama que los intercambios y almacenamientos cumplan con las mismas reglas antilavado que cumplen los bancos.



En primera persona

Consultado acerca de los últimos acontecimientos Santiago Siri, socio y asesor del Directorio de Bitex, firma especializada en el corretaje de la criptomoneda, afirmó que las acusaciones por parte de entidades monetarias de que se esté usando el bitcoin para fugar capitales y lavar dinero "forman parte de una campaña de deslegitimación".



Con respecto a si la suba de principios de año se corresponde a un fenómeno de burbuja financiera, destacó que "la volatilidad viene bajando sostenidamente en los últimos 5 años" y que la suba de diciembre se debió en parte a un mayor control de capitales por parte del gobierno chino, pero también a la desmonetización que experimentó India y a otros factores como la crisis en Venezuela y la incertidumbre que generó sobre el dólar el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos.



Con respecto a este último punto, dentro de su equipo de asesores, el presidente ha nombrado a Peter Thiel, un gurú de Silicon Valley y un gran promotor del bitcoin, lo cual despierta señales de confianza en los tenedores de la criptomoneda.



Siri atribuye la suba de fin de año a una cuestión que se ha repetido en varias ocasiones. "Bitcoin funciona como refugio cuando ocurren situaciones de crisis económica o política en algún país del mundo", concluyó.