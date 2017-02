Fallecieron dos motociclistas

El primer hecho, tuvo lugar a las 21.40 del sábado, en la intersección de las avenidas 1 y 15 en la rotonda del complejo habitacional Valle Chico. Allí, una motocicleta, Corven 110cc, dominio 610-IIO, de color rojo con gris, al mando de Juana Rodríguez (52) acompañada por Mario Martin Estanislao (57), por motivo que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Honda CG Titán 150cc, dominio 557-CKL, de color verde, al mando de Orlando Antonio Figueroa (36).

Producto de las lesiones, perdió la vida en el lugar, el hombre de apellido Figueroa, mientras los demás motociclistas tuvieron que ser atendido por profesionales médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

En el lugar trabajaron los efectivos de la Comisaría Novena, una dotación de la Dirección de Bomberos de la policía de la Provincia y los Sumariante de la Unidad Judicial Nº 9.

Por otra parte, a las 09.10 de hoy, personal de la Comisaría Cuarta que cubre consigna en el Hospital San Juan Bautista informó que se produjo el deceso de Emanuel Ovardan Noriega (45).

Sobre este hecho, se conoció que el 29 de enero, a las 21.40, en la ruta provincial Nº 41, a la altura de la denominada Vista Larga de la localidad de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú), una camioneta Fiat Strada, dominio FGG-542, de color gris, al mando de Ever Acosta Martínez (33), que por causas que se tratan de establecer colisionó con una motocicleta Keller anaranjada 200cc, dominio 128-CJL, en la cual se conducía Emanuel Ovardan Noriega (45).

Producto del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración y quedó tendido en la cinta asfáltica en estado de inconsciencia, por lo que tuvo que ser asistido por los profesionales médicos del SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista donde fue internado hasta su deceso.