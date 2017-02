Polémica elección de la reina del Yokavil en Santa María

Los jurados de anoche eran el intendente Juan Pablo Sanchez, Carlos Alvarez, Marian Dominguez y Norma Fuenzalida de Palacios y segun comentó Micaela Maturano Acosta, desde el jurado le dijeron, antes de la última pasada de la noche, que no podian elegirla por su condición de madre soltera, ya que no seria la imagen que quieren para la reina del festival.

La joven, conmovida, se expresó en las redes sociales, agradeciendo por el apoyo recibido, " Lamentablemente para ellos no soy ejemplo de nada, por el solo hecho de ser mamá soltera, y quiero que sepan que no es una condición en mi vida, es un orgullo. Lamento que pasen estas cosas en mi pueblo, pero yo mantengo mi frente bien en alto", indicó.