El "Cuervo" volvió a perder con la Selección Argentina y no logra salir del fondo de la tabla

Obreros continúa sin poder sumar positivamente y cada vez más se hace más cuesta arriba. En la oportunidad perdió con la Selección Argentina Menor en set corridos, con parciales de 21-25; 22-25 y 29-31. Con este resultado suma su sexta derrota en la competencia que lo mantiene último en la tabla de posiciones con 3 unidades.

En el set inicial, Obreros se adelantó 4-3 con buenos bloqueos de Corso y Cáceres. Argentina respondió con imponentes ataques de Barrera, Zerdun y bloqueo de Verdun para llegar a los dos tiempos técnicos arriba. Primero por 8-5 y luego por 16-10. El local no se quedó atrás y con tres puntos seguidos, además de los aportes del ingresado González y un ace de Zingoni acortó distancias notablemente 20-22. La visita no se descuidó, rotó y así sentenció mejor el set por 25-21.

En el segundo set, La Selección continúo dominando en los tiempos técnicos. Los conducidos por Ricatto volvieron a tomar el control de la ofensiva para acercarse 20-22. Pero luego la visita se metió nuevamente en el juego y con una contra de Seia lo cerró en 25-22.

El “Cuervo” demostró actitud y mucha garra en el último set para intentar llevárselo. Arrancó imponiéndose 4-1, llegando luego al primer tiempo técnico arriba por 8 – 7 con un buen punto de Villalba. Obreros que afianzó su juego continúo al mando en el ataque cerrando el segundo tiempo técnico 16-14. La visita se desconcentró y cometió errores que permitieron al local hacer prevalecer su juego. Con ataques de Pérez y ace de Cáceres se adelantó 19-15 lo que obligó a los dirigidos por Testa pedir un minuto de descanso para despertar a los jugadores.

Finalmente, Obreros mantenía las esperanzas de poder llevarse el partido que se tornó parejo y tras punto a punto, Argentina reaccionó y con bloqueo de Medina sentenció el extenso set en 31-29.



Formación Inicial

Obreros: Franco Cáceres; Emanuel Corso (C); Santiago Moreno; José Tejeda; Ezequiel Zingoni; Damián Villalba; Daniel Rasgido (L). Ingresaron: Marcos Perez; Rodrigo Tejeda; Walter Gonzalez y Matías Palavecino (L). DT: Martín Ricatto.

Seleccíón Argentina: Lautaro Gerlero; Juan Barrera; Nicolás Zerba; Franco Medina; Federico Seia (C); Lautaro Verdun; Santiago Arroyo (L). Ingresaron: Orman Martín; Agustín Bruschini; Agustín Monzón; Tobías Pinto; Ignacio Benitez. DT: Luis Testa.

Parciales: 21-25; 22-25; 29-31.

Árbitros: Javier Roldán y Daniel Abad.

Estadio: Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú".