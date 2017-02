Tres muertos tras las intensas lluvias en Tucumán

La caída de agua, los rayos y los relámpagos no duraron mucho tiempo en la provincia pero dejaron un saldo trágico: tres personas -una de ellas embarazada- murieron electrocutadas. Además, cayeron árboles, volaron techos, cientos de personas salieron a cortar los caminos al quedarse sin luz y hasta se incendió un automóvil.

La primera tragedia ocurrió alrededor de las 18, en Las Cejas. Patricia Roxana Figueroa, de 48 años, había salido de su casa en el barrio San Agustín a tomar el colectivo en la ruta 303. A su lado estaba Mercedes Milagros Paz, su hija de 19 años que estaba embarazada de cinco meses. Según fuentes policiales, ambas sufrieron el impacto de un rayo cuando estaban en la parada. Se cree que murieron al instante.

Una ambulancia llegó hasta ese lugar y las llevó hasta el hospital local, pese a que ninguna tenía signos vitales. Los médicos lucharon durante varios minutos para salvarlas pero no hubo caso, cerca de las 18.30 se dieron cuenta de que no podían hacer nada más.

A esa hora, Juan Oscar Varela viajaba en bicicleta por el barrio ex Aeropuerto. Al parecer, allí tocó un cable que había caído por el viento y quedó inconsciente en el pavimento. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y una ambulancia lo llevó a toda velocidad a un CAPS, pero no pudieron revivirlo. El hombre tenía 52 años y vivía en el pasaje Formosa de San Cayetano.

También antes de las 19 se constató que un automóvil estaba en llamas en Juan José Paso al 300. Al parecer, los cables del tendido eléctrico del lugar se cortaron por las ráfagas y un cortocircuito comenzó el incendio en una planta de naranjas. El fuego pronto llegó al tronco y luego hasta un Fiat Uno que estaba estacionado cerca. El dueño le comentó a policías del 911 que las llamas le habían provocado quemaduras en la chapa del baúl y del paragolpe trasero, pero que nadie había salido herido porque el auto estaba desocupado. Personal de EDET cortó la energía en el lugar y arregló el cable roto.

Sin luz, sin techo

Varias zonas de la capital tucumana y las localidades cercanas se quedaron sin luz alrededor de las 19. Una de las zonas más afectadas fue la del Parque 9 de Julio y la zona este del Gran San Miguel de Tucumán. Allí se realizaron dos grandes cortes de ruta protagonizados por vecinos que exigían respuestas del Estado sobre los daños que les había dejado la tormenta. Una de las manifestaciones se realizó en el puente Lucas Córdoba, la otra, en la avenida Eva Perón de Alderetes.