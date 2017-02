"La provincia con el Fondo Educativo no piensa pagarle a la totalidad de los docentes"

El Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Ricardo Aredes, ratificó la postura del ejecutivo respecto del actual reparto del Fondo Federal Educativo (FFE). Las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda se danen un contexto donde los municipios de Capital y Valle Viejo reclaman por un mayor envío de fondos y previo a la reunión que mantendrá la próxima semana con los jefes comunales que poseen Sistema Educativo Municipal para tratar este tema.

Al referirse al sistema adoptado por el gobierno provincial para distribuir el fondo, Aredes explicó “No es un criterio arbitrario el que ha tomado la provincia. Es el criterio que Nación usa para distribuir a las provincias. El fondo educativo, que es un fondo que lo fija la Nación, se distribuye entre las provincias en un 80% en función de la matrícula, otro 10% por disparidad territorial y un 10% por otro concepto. Y la provincia ha tomado uno de los criterios porque no tiene otro índice para tomar que el de la matrícula”.

En cuanto al argumento utilizado en los reclamos de los municipios respecto de que se modificó la Ley de Presupuesto Nacional y se estableció que el FFE debe ser coparticipado por las provincias el titular de la cartera económica respondió “La ley de presupuesto siempre estableció que se debe coparticipar, ahora agregó que se debe coparticipar automáticamente. Lo que está en discusión es el criterio y la ley de presupuesto dice con fines educativos. El criterio con fines educativos en la Nación se ha fijado en la propia ley de creación del Fondo Educativo” en donde se establece el principio de distribución por matrícula.

Pensando en la reunión de la próxima semana con los jefes comunales y sus respectivos equipos de trabajo para hablar sobre el reparto del FFE Aredes comentó “Entiendo a los municipios, que manejan sistema educativo, que no les alcanza para pagar los sueldos docentes. La provincia con el fondo educativo tampoco piensa pagarle a la totalidad de los docentes pero vamos a conversar, no queremos que los municipios tengan ningún inconveniente financiero. Tratamos de cuidarlos a todos, no sólo a los que tienen sistema educativo sino a todos”.

Por último el funcionario a cargo de las finanzas provinciales dejó en claro que, a pesar de la postura en cuanto al reparto del FFE y de la difícil situación económica del país y la provincia, se escuchará a los municipios para tratar de colaborar con ellos. “No le alcanza a los municipios tampoco le alcanza a la provincia, no hay que pensar de que por que seamos provincia nos podemos hacer cargo de todo porque no, la crisis abarcó a todas las áreas, todos los sectores, a los municipios, a la provincia y a la Nación. Creo que conversando, dialogando podemos buscar algunas alternativas por lo menos hasta tanto mejore la situación económica” sentenció.



No hay definición en torno a las paritarias

Luego de que en la cumbre de gobernadores realizada ayer en Capital Federal se acordara que cada provincia manejará de manera independiente las paritarias con los docentes, el Ministro Aredes prefirió no expresarse sobre la propuesta que hará el gobierno a los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación. “No he conversado todavía con la Gobernadora que estuvo en la reunión, estimo que ella nos dará las instrucciones pertinentes de cómo nos vamos a manejar en los próximos días” respondió ante la requisitoria de la prensa.

Respecto de las paritarias con las otras áreas del estado tampoco dio a conocer que es lo que ofrecerá la provincia. “Todavía no se ha establecido nada. Esto tenemos que analizarlo en función de la coparticipación, en función de las proyecciones que tengamos de la coparticipación para poder ver si vamos a poder hacer frente. Y las proyecciones nos tiene que dar la Nación, si bien ya tenemos las proyecciones incluidas en el presupuesto, pero Nación nos tiene que decir este año va a mejorar o no va a mejorar, si la pauta de inflación se va a mantener y muchos parámetros que hay que tener en cuenta para ver cómo nos vamos a manejar con los distintos sectores” argumentó para explicar porque razón no opinará aún de la pauta salarial para el año en curso.