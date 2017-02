Se reunieron Gobernadores para tratar el tema “Paritarias Docentes”

Ayer por la tarde los gobernadores, junto con el presidente Mauricio Macri, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar criterios en torno a las paritarias docentes.

Asistieron al encuentro Lucía Corpacci (Catamarca) Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Gerardo Morales (Jujuy), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Luis Manzur (Tucumán), Ricardo Colombi (Corrientes) y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, en representación de Horacio Rodríguez Larreta, por la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, no asistió a la reunión por no estar de acuerdo con el procedimiento de la misma. En un comunicado señaló que la negociación no debe encararse fuera de la ley de paritaria nacional.

Se confirmó que los gobernadores se harán cargo de las paritarias. Acordaron que cada provincia se encargará de las negociaciones paritarias en su distrito. Quedó descartada una paritaria nacional docente, debido a esto los gremios docentes señalaron que harán un reclamo conjunto para solicitar a la Casa Rosada una actualización del Fondo compensador educativo.

Aún no se ha definido un piso para arrancar las paritarias docentes, motivo por el cual no existe una pauta consensuada, al contar cada provincia con realidades distintas. Mencionaron que cada Gobernador negociará con los gremios de acuerdo a su capacidad presupuestaria y teniendo en cuenta los fondos que envíe Nación.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey afirmó que “Las negociaciones con los docentes serán en base a tres variables: La inflación, La recaudación, y las Fuentes de financiamiento”.