Pella perdió el primer punto ante Lorenzi en una serie complicada

El primer punto de la defensa del histórico título de Copa Davis trajo malas noticias para Argentina: Guido Pella no jugó bien y fue derrotado por Paolo Lorenzi por 6-3, 6-3 y 6-3, en el Parque Sarmiento.

Hace poco más de dos semanas atrás, después de su pronta eliminación en el Australian Open, el bahiense había adelantado un poco lo de esta tarde. "La Davis me despedazó mentalmente. Si el capitán quiere que esté, lo haré. Pero mi idea es parar".

Y ante las ausencias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis, Daniel Orsanic no tuvo más opción que convocarlo, en principio sin asegurarle su presencia en los juegos del viernes. Pero la lesión De Diego Schwartzman, que lo tuvo entrenando a medias en la semana, lo llevó a darle rodaje en un punto pesado -en principio el que había que ganar para llegar igualados al sábado-.

Pella cometió errores capitales ante un viejo zorro como Lorenzi. Se apuró mucho en una superficie en la que se premia la paciencia, lo que lo llevó a dilapidar varias situaciones propicias: solo logró dos quiebres sobre 12 chances y tuvo la misma efectividad en sus subidas a la red. Además, sacó decididamente mal -ganó el 34 por ciento con el segundo-, algo que lo puso todavía más a la defensiva.

Con muchos más errores que su rival -47 a 30- el resultado en tres parciales es inobjetable y el camino que queda por recorrer en la serie se tornó, como si hiciera falta, bastante más complicado.