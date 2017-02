Racing rechazó una oferta de siete millones de dólares por Brian Mansilla

"El representante del jugador acercó una oferta cercana a los siete millones de dólares, pero nosotros dijimos que no. Queremos esperar un poquito más. Seguramente en este mercado de pases no lo venderemos", sostuvo Blanco, en declaraciones realizadas en Espn Radio. Si bien el dirigente no lo especificó, el club interesado en el jugador rosarino sería el Ajax de Holanda. Mansilla, de 19 años, debutó en Primera el 26 de agosto de 2015 en el encuentro que Racing empató 1 a 1 con Atlanta en San Juan (luego se impuso 4 a 2 por penales) por los octavos de final de la Copa Argentina.

En la primera mitad de 2016 fue cedido a Quilmes. Tras un positivo semestre en el Cervecero, regresó a Racing y en base a sus buenas actuaciones se ganó un lugar en el equipo titular y la convocatoria para disputar el Sudamericano Sub 20 con el seleccionado argentino que dirige Claudio Ubeda. En cuanto a la conformación del plantel que encarará la segunda mitad del campeonato, Blanco consideró muy difícil que el mediocampista Maximiliano Moralez regrese al club. "Se fue a México hace poco tiempo. Necesita hacer una diferencia importante que en el fútbol argentino es inalcanzable", explicó.

El dirigente de Racing también hizo referencia a la crisis que mantiene paralizado al fútbol argentino y consideró viable la candidatura a la presidencia de la AFA de Claudio Chiqui Tapia, titular de Barracas Central y referente del Ascenso. "La Primera no tiene candidato. Hoy el único que dijo que quiere ser candidato es Tapia. Si no hay otro, hay que aceptarlo", afirmó.

Con respecto a la firma de un nuevo contrato de comercialización de los derechos de transmisión, aseguró que se buscará "que el fútbol lo tenga el que pague más". "Vamos a llamar a un concurso en el que vamos a poner bases con pautas mínimas así no se presenta cualquiera, sino los realmente profesionales", detalló.