Walter Arévalo: “Por primera vez en Catamarca se va a acompañar lo que determinó la Comisión de CGT Nacional”

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, se refirió, en diálogo con radio Valle Viejo, a la decisión tomada por la CGT de movilizarse y hacer paro contra los despidos.



Como integrante de la Comisión de enlace de normalización de CGT informó que el día Lunes tendrán la próxima reunión, con los integrantes que responden al otro sector. “Hay algo en lo que podemos coincidir, es la grave situación que está pasando el sector industrial. Por eso creo que tenemos que, en este momento, dejar de lado las diferencias entre los dirigentes y priorizar las necesidades de los trabajadores”, afirmó.



“Hay algunos funcionarios que, con total irresponsabilidad, hablan que el golpe aquí en Catamarca no fue tan grave como en otras provincias. Hay que bancarse cinco mil puestos de trabajo perdidos”, sentenció. “A nosotros como dirigentes y como trabajadores, principalmente, nos preocupa”.

Señaló que se trata de 28 gremios y de ellos solo tres no son confederados. “Lo que importa es lo que está pasando y como se va a ir profundizando la crisis que se está viviendo por las medidas, o por las malas medidas, que está tomando el gobierno nacional y que la están pagando los trabajadores”.



El día Lunes, en Comisión de enlace, definirá las medidas a tomar para repudiar los despidos en la provincia. Dijo que “Por primera vez, desde hace mucho tiempo, en Catamarca se va a acompañar lo que determinó el triunvirato de la Comisión de CGT nacional y estamos trabajando para que ese día haya una movilización masiva aquí en Catamarca”, acompañada por un contundente paro.



Sobre las paritarias Arévalo comentó, también, que el día 17 se realizará un plenario en el Departamento Paclín, donde se decidirán los pisos para que cada sindicato comience a hacer sus pedidos paritarios, que serían a partir del primero de Mayo o Abril, teniendo en cuenta los índices inflacionarios. “Nosotros aquí en capital tenemos 789 compañeros que están por debajo de la línea de pobreza”, remarcó.

“Creo que este año va a ser un año complicado, con muchas protestas porque el gobierno no está dialogando, está imponiendo y los trabajadores ya soportamos un año tremendo de ajustes”, culminó.