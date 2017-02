El "Sagrado" visita a San Martín en su primer partido del año

Con la intención de sumar su primera victoria en este año, Hindú se medirá con San Martín de La Rioja en calidad de visitante. El partido iniciará a las 22.00, en el estadio “Cristóbal Romero” y tendrá como árbitros a Ariel Mudski y Jorge Herrera, respectivamente.

El elenco que conduce Carlos Cáceres no tuvo participación aún en este 2017, siendo este su primer compromiso por lo que buscará comenzar con el pie derecho y sumar favorablemente. Si bien, en la primera mitad del certamen le ha costado bastante hacerle frente a sus rivales, terminando en los últimos puestos de la tabla con un total de 17 puntos (4 triunfos y 9 derrotas).

Ahora con nuevas expectativas intentará dar el batacazo y pelea a cada uno de sus rivales. El plantel trabajo duro para enfrentar este encuentro ante un San Martín que viene de perder pero que intentará recuperarse y no perder terreno ya que se mantiene en el lote de equipos que mandan y son firmes candidato a pelear por la clasificación a la etapa de Play Off.

Es importante mencionar que el “Sagrado” integrado en su mayoría por jugadores juveniles, dio de baja a dos de los refuerzos, el bonaerense Martín Arrieta y el correntino Juan Ramírez.