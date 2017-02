El Parlamento británico dio vía libre al Brexit

La votación final está prevista para la semana próxima, cuando la ley supere la fase de enmiendas en los comités parlamentarios, y vuelva a ser votada en el pleno. Aun así, Theresa May logró una primera victoria más que simbólica, con el apoyo casi unánime del Partido Conservador y el respaldo mayoritario de la oposición laborista, pese a la cascada de dimisiones en el equipo a la “sombra” de Jeremy Corbyn que dejó a la luz la profunda crisis de identidad del laborismo.

Las diputadas Rachael Maskell y Dawn Butler se sumaron a las cuatro dimisiones de última hora, alegando que no podían dar su respaldo al Brexit “duro” de Theresa May. La oposición real la ejerció el Partido Nacional Escocés. El ex ministro principal Alex Salmond acusó al Parlamento de caer en “la locura colectiva” y comparó la decisión con el respaldo a la guerra de Irak.