Michetti visitó a Pence en Washington

La vicepresidenta Gabriela Michetti se reunió en Washington con su colega de Estados Unidos Mike Pence, dijeron fuentes oficiales.

Tras la reunión con Pence, Michetti mantuvo encuentros con senadores demócratas y republicanos.

Michetti y Pence se encontraron en el Washington Hilton, donde tuvo lugar el evento, y luego se retiraron a una sala reservada para conversar en privado, aunque no trascendió el contenido del diálogo, informaron las fuentes a Télam.

Tras finalizar el tradicional rezo anual que se realiza el primer jueves de febrero en la capital estadounidense, la vicepresidenta recibió a una comitiva de senadores demócratas y republicanos, encabezada por el senador Chris Coons, miembro del Comité de Relaciones Exteriores e impulsor de un pedido formal hecho a la nueva administración Trump para que se mantenga el acercamiento bilateral experimentado en 2016.

Junto a Coons, y en compañía del embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, también se reunieron con Michetti los senadores John Boozman y Amy Klobuchar y los miembros de la Cámara de Representantes Robert Aderholt y Juan Vargas.

Con el senador Coons, la vicepresidenta conversó "sobre la situación de la exportación de limones argentinos, la cooperación en materia de seguridad y la cooperación entre ambas cámaras de Senadores", informaron miembros de la comitiva oficial.

En la ceremonia del National Prayer Breakfast -en la que Trump brindó un discurso de casi 20 minutos ante más de 3.000 personas-, Michetti estuvo en la mesa junto al rey de Jordania, algunos senadores y la ministra para la Tolerancia de Emiratos Arabes Unidos, Lubna Khalid Al Qasimi.

Durante su visita a Washington -que se extenderá hasta el sábado-, Michetti se reunirá con residentes argentinos en Estados Unidos para convocarlos a participar de un proyecto que impulsa para mujeres artesanas del NOA, que apunta a cooperar con la exportación de textiles con valor agregado.

También tendrá reuniones con ONGs y agencias gubernamentales estadounidenses especializadas en empleo, discapacidad y género, además de un encuentro en la sede de la embajada argentina con los embajadores latinoamericanos en Estados Unidos.

El viaje crea las condiciones para una nueva foto de Michetti con Lousteau, con quien la vicepresidenta mantiene una vieja amistad personal y con quien, según rumores que circularon antes de las primarias porteñas de 2015, iría a a esos comicios en una fórmula conjunta.