Situación crítica en Jujuy tras el alud: turistas evacuados y desaparecidos

En la localidad jujeña de Volcán, una de las más afectadas por el alud de barro y las inundaciones registradas desde el martes pasado, el marrón del barro cubrió la totalidad de las casas de adobe que se encontraban a la vera de la ruta, y desde allí, el camino se hace imperceptible por el agua. Las autoridades locales declararon “zona de desastre”.

Por el alud que cubrió todo el pueblo, dos personas están desaparecidas. Se trata de Elena Zambrano (77) y su hijo Juan Carlos Zambrano (59), de quienes su familia no tiene noticias desde este martes, que fue la última vez que pudieron comunicarse con ellos. Asimismo, el alud se cobró dos vidas en la localidad de Bárcena.

La zona esta incomunicada, no hay combustible ni alimentos y por tal motivos van a evacuar a los más de 2 mil turistas que quedaron varados en Purmamarca, Tilcara y Maimará, tras el peor alud de los últimos 40 años. Además, se le pidió a la población no viajar al norte.

La población afectada en las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya suma más de 1.700 personas, de las cuales alrededor de 500 fueron trasladadas a centros de evacuados.

Esta es la situación pueblo por pueblo:

Volcán

El alud afectó al 80 por ciento de las viviendas de la localidad de Volcán, lo que motivó el desplazamiento de unos 296 habitantes a tres centros de evacuados.

Tumbaya

En el pueblo vecino de Tumbaya se registran desmoronamientos y severas inundaciones. Allí viven aproximadamente 500 personas, de las cuales al menos 40 fueron evacuadas.

Bárcena

En la localidad de Bárcena el agua afectó en su totalidad al pueblo, con 100 de sus 158 habitantes evacuados, de acuerdo a lo informado también por la Cruz Roja argentina.

En conferencia de prensa el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales realizó un balance del trabajo realizado desde el día martes, cuando ocurrió el alud en Tumbaya, Volcán y Bárcena, tras las intensas lluvias registradas.

En un tramo de la conferencia, se refirió especialmente a la situación de los turistas varados, y señaló que la Ruta 9 estaría habilitada el domingo “considerando el pronóstico más auspicioso”. En este sentido, con la llegada de combustibles hacia la Quebrada de Humahuaca, vía San Antonio de los Cobres, las personas varadas podrán comenzar a circular en vehículos hacia sus lugares de destino “por los caminos que informaremos oportunamente”, afirmó Morales. Además señaló que se está atendiendo a los turistas varados junto a los pobladores afectados, al tiempo que pidió comprender la situación de catástrofe que “debemos atender primero”.

Consultado sobre las denuncias de turistas evacuados, por “avivadas” y aumento del precio de productos en los comercios quebradeños, el Gobernador manifestó que “se trabaja en todos los aspectos” y que se envía ya todo tipo de elementos necesarios para estas jornadas, en helicópteros y también vía terrestre por la provincia de Salta. “Estamos trabajando en solucionar, primero, la situación de la gente a través de un trabajo conjunto entre Vialidad de la provincia y Nación”, expresó Morales.