Falleció Horacio Guarany

Guarany nació del matrimonio de un nativo de la zona bautizado como Jose Rodriguez y Feliciana Cereijo de Rodriguez nacida en Leon España.

Su verdadero nombre era Eraclio Catalín Rodriguez, y vivió su infancia en Alto Verde un pueblito humilde del litoral Argentino, donde empezó a

descubrir su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo.

su mánager y representante, Rubén López, indicó " "No tengo muchas ganas de hablar, pero sé que es necesario confirmar la noticia", añadió.

Indicó que el deceso se produjo durante la mañana mientras el cantor estaba durmiendo en su casa. "Fue tranquilo", acotó. Recordó que Guarany

padecía de una insuficiencia cardíaca crónica y por ello "hacía todo lo que los médicos le decían".

No supo precisar sobre la causa exacta que provocó el deceso: "Me imagino que fueron las enfermedades más la edad avanzada. Todavía no tenemos

ningún dato de la familia".