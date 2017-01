San Lorenzo y Aconquija no pueden incorporar refuerzos

En las últimas horas, AFA sacó a relucir una lista con los equipos de todas las divisiones que NO tienen deudas con la entidad y que podran incoporar refuerzos para esta nueva etapa. Los dos clubes de Catamarca, no figuran entre dichas entidades por lo que deberán pagar el 25 por ciento del total de la deuda que hay con AFA de manera efectiva. Si bien los dos clubes vienen incorporando jugadores para esta nueva etapa del Federal A, los mismos no serian habilitados, hasta que no se abone la deuda.