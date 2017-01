Queja desde la CGT: “El Gobierno y los empresarios nos quieren esclavizar”

Uno de los tres jefes de la CGT, Carlos Acuña, consideró que las autoridades nacionales “no se dejan ayudar” para que a la Argentina le vaya mejor y advirtió que el “Gobierno y los empresarios” quieren “esclavizar” a los trabajadores y eso la central obrera no lo va a “permitir”.

“La explotación es vieja, pero si uno los deja no va a tardar en ser vigente de nuevo”, alertó.

Al ser consultado sobre el convenio laboral firmado con el sindicato petrolero en el marco de los anuncios por la explotación del yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, Acuña enfatizó: “Nosotros queremos colaborar para que se generen más puestos de trabajo, pero también defenderemos los convenios colectivos de trabajo, porque el Gobierno y los empresarios nos quieren esclavizar”.

Desde la ciudad balnearia de San Bernardo, en una entrevista que hoy publica Clarín, el dirigente avisó que desde la central obrera que integra “no vamos a permitir que quieran esclavizarnos”. “Nosotros queremos que al Gobierno le vaya bien para que le vaya bien a los argentinos, pero ellos no se dejan ayudar”, advirtió.

Acuña admitió las diferencias que hubo entre él y los otros triunviros que integran la CGT, Rodolfo Daer y Juan Carlos Schmid, durante la discusión por las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

“Más que tensión fue preocupación. Hubo, hay y habrá discusiones porque no es uniforme el pensamiento”, remarcó.

Además, desestimó la idea de que el movimiento sindical organizado es más “duro” con un gobierno no peronista, como es el que encabeza actualmente Mauricio Macri. “No es así, el movimiento obrero está más allá de los colores políticos”, dijo y fue ahí cuando resaltó: “Nosotros queremos que al Gobierno le vaya bien para que les vaya bien a los argentinos, pero ellos no se dejan ayudar".





Fuente:El Cronista