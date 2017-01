Verdulerías no podrán ocupar el espacio público con cajones de frutas y verduras

Desde el lunes pasado personal de la Dirección de Inspección General, Bromatología y Policía Ambiental están recorriendo las verdulerías de la ciudad con el objeto de notificarlos de no ocupar el espacio público de manera invasiva con bolsas de frutas, verduras, carbón, cajones, entre otros.

"Es muchas veces una incomodidad y un peligro para muchos peatones mayores o con algún tipo de discapacidad esta invasión de la vía pública, por eso pedimos a los comerciantes que respeten el espacio público", explicaron desde el área de Inspección General de SFVC.

Informaron que una vez notificados, y si siguieran cometiendo la infracción, se labrará un acta de comprobación que deriva en una multa.



Notificaciones a puestos ambulantes de verduras

La comuna de la capital está efectuando además un operativo en los puestos de verduras ambulantes exigiendo a los vendedores el uso de un delantal como indumentaria correspondiente, carné sanitarios de los que trabajan, un recipiente para los residuos y la obligatoriedad de dejar en buenas condiciones de higiene el lugar una vez finalizada la actividad comercial.

Dentro de las exigencias se explicita que no ocupen un espacio de más de 2x2 metros y que la verdura no esté en el piso sino en una estructura que la sostenga.

Además de las correspondientes notificaciones, se realiza un reempadronamiento de todos los puestos ambulantes.