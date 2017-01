Aumento del 8% a partir de hoy para todos los combustibles

Los precios de los combustibles aumentarán un 8% a partir de la 0 de hoy, luego de un acuerdo alcanzado entre las empresas petroleras y las refinadoras que permitió trazar un sendero de convergencia en torno al valor del barril de petróleo internacional y el denominado barril criollo, que quedará liberado en 2018. El acuerdo fue anunciado por la tarde por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien dijo a la prensa que existe “un alto nivel de probabilidad” para que los precios de los combustibles aumenten un 8 por ciento a partir de hoy a raíz de este acuerdo. Aranguren señaló que también se acordaron “revisiones trimestrales” y que eso permite “anticipar un nuevo incremento para la primera semana de abril” en el precio de los combustibles. La discusión de fondo que permitió destrabar un incremento de los combustibles - ya discutido y postergado desde los últimos meses de 2016- fue el acuerdo que suscribieron las refinadoras y productoras de petróleo para converger hacia el precio internacional del denominado “barril criollo”. Luego de casi dos horas de reunión por la tarde en la sede del Ministerio de Energía, y tras un cuarto intermedio luego de un primer encuentro realizado por la mañana sin resultados, Aranguren precisó que “las naftas y los gasoil, todos los productos por igual, mañana estarían aumentando un 8 por ciento”, aunque aclaró que “no es una decisión del Gobierno”. “Junto a este acuerdo damos certeza y previsibilidad de que durante el primer trimestre solamente habrá este aumento del 8%, en la medida en que no haya una escalada de precios internacionales que haga discontinuar lo firmado”, aclaró el funcionario. Luego, trimestralmente las compañías están habilitadas para trasladar al precio de los combustibles el resultado de la caída del precio del crudo en dólares, la potencial evolución del tipo de cambio en previsión de una devaluación como está prevista en el Presupuesto nacional- y el impacto que tienen los biocombustibles. Cálculos Para dar algunas pistas sobre el modo en el que repercutirá en el bolsillo de los conductores el aumento de las naftas a partir de marzo, el secretario de la Cá- mara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó que “influye el valor del petróleo, el tipo de cambio y, en último término, la inflación”. “La idea es hacer revisiones trimestrales para evaluar el nivel de costo de los combustibles y, de ser necesario, modificar los precios”, agregó. Castellanos mencionó que, “si se compara a nivel internacional, el precio de la nafta en el país no es barata ni cara, sino de nivel medio”. “Las comparaciones con valores internacionales no dice demasiado porque cada país tiene distinta carga impositiva que influye sobre el precio”, aclaró el empresario en diálogo con Radio El Mundo.