OSEP intimó al Círculo Médico por el cobro de plus de cirujanos

Al tiempo que desmiente que desde la Comisión Directiva haya asumido un compromiso real y concreto de aumento de honorarios profesionales.

El director de la Obra Social, Julio Cabur, calificó de improcedente la postura tomada por la Sociedad de Cirugía de Catamarca ya que los mismos tienen un convenio firmado a través del Circulo Médico y “a su vez avalado con la firma individual de cada uno de ellos de que no cobrarán plus”.

Aclaró que no están “diciendo no” a un incremento de los aranceles. “Los mismos se van dar y estamos viendo de dónde van a salir los fondos y cómo se van a pagar”, dijo, y agregó que “en el día de hoy a través de una Carta Documento se contestó como corresponde al Circulo Medico, para ver quiénes son y quiénes van a trabajar con OSEP o no”.

Explicó que la decisión de los cirujanos de remitir una Carta Documento en la que informan de pedir un “cobro extra” por cada cirugía “nos da la autoridad suficiente para suspender temporariamente a los profesionales porque el cobro de plus es una práctica que se encuentra prohibida. No queremos llegar a esta medida porque pretendemos la libre elección del paciente sobre su médico, pero dada esta circunstancia no podemos permitir que fuera convenio estén trabajando o amenazando de esta forma”.

El titular de la Obra Social adelantó que van a mantener los diálogos que sean necesarios con el Círculo Médico para evaluar el tema con el fin de evitar que cualquier otra especialidad tome la misma postura que los cirujanos. Asimismo insta a los afiliados hacer las denuncias correspondientes para que puedan actuar con los equipos técnicos legales.