Un alud causó dos muertos, 40 familias evacuadas y la neutralización del Dakar.

Desde la mañana de este martes un fuerte alud golpeó a la provincia norteña. Causó la muerte de dos personas y la evacuación de unas 40 familias. Además quedó anegada la ruta 9.

El propio MInistro de Salud jujeño, Mario Said, confirmó las muertes, de dos personas que quedaron atrapados en un vehículo encontrado en la zona de la Cuesta de Bárcena. Más tarde, se confirmó que eran un hombre y una mujer.

Además, otra persona, fue trasladada a un hospital de San Salvador de Jujuy, luego de reportarla como desaparecida.

Veinte kilómetros al sur, en León, también se produjo la crecida de los arroyos El Filtro y El Colorado por lo que la ruta quedó cortada por la acumulación de sedimento y rocas.

Otro corte se produjo en Tumbaya Grande según informó la Dirección Nacional de Vialidad por lo que está cortado el tránsito desde esa localidad hasta León.

All menos quince familias fueron trasladadas a la escuela de Bárcena, mientras que otras personas decidieron autoevacuarse a raíz de que el arroyo del Medio se desvió de su curso natural e ingresó al pueblo.

Casi un centenar de vehículos esperan poder transitar por la ruta, aunque los graves daños que hizo el temporal en las localidades de Tumabay y Volcan, fueron calificados por los lugareños como el peor deslizamiento de barro y píedras de los últimos 40 años.

Además, el alud derribó antenas de comunicación y en las calles de Volcán el agua llegó casi a un 1.20 metros.

Las lluvias que desde la semana pasada caen sobre la provincia, terminaron provocando un alud de agua, barro y piedras que bajó desde los cerros por lo que ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial conformó un comité de Emergencia para atender a los afectados.

En tanto lleva a cabo trabajos con maquinaria pesada para recuperar el tránsito en la ruta nacional 9 que se encuentra interrumpida en varios puntos mientras que las persistentes lluvias anegaron las zonas por donde corre el Dakar y "no quedaron caminos para continuar la competencia".

Un vocero policial informó a la agencia de noticias que la crecida del Arroyo del Medio provocó un corte en la ruta 9 entre Bárcena y Volcán, donde personal y maquinarias de Vialidad provincial y Nacional y de Recursos Hídricos se encuentran trabajando para restablecer el tránsito.

Las lluvias cayeron durante la noche y esta mañana en las zonas de las serranías de la parte sur de la Quebrada de Humahuaca lo que ocasionó la crecida de cursos de agua que son afluentes del río Grande.

Por otra parte, la Coordinación de Emergencia de Jujuy realizó relevamientos en las zonas más afectadas por el temporal que ocasionó anegamientos en calles y casas en San Salvador de Jujuy y en los barrios La Tupac, Patricios y Perón de San Pedro, donde Defensa Civil brinda ayuda y asistencia a los damnificados, sin que haya evacuados, según se informó oficialmente.

