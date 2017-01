Trabajar desde la playa: claves para planear tus vacaciones como "nómade digital"

Uno de los tantos beneficios relacionados al empleo freelance es la capacidad de manejar con total libertad los tiempos y el lugar de trabajo. Esto implica que podes estar prestando servicios a uno o más clientes al mismo tiempo, en cualquier parte del mundo y en cualquier época o mes del año.

Hoy, gracias a esta modalidad, el concepto de vacaciones ha mutado dando lugar a nuevas posibilidades. Ya sea en una playa en el Caribe o dentro del país, podés seguir trabajando en proyectos por objetivos, permitiendo tener vacaciones realmente libres en cuanto a tiempo y distancia.

Los comúnmente llamados nómades digitales son aquellos freelancers que decidieron tomar la vida por las astas y vivir viajando mientras trabajan de manera remota para empleadores por proyectos determinados: ellos viven viajando y trabajando la mayor parte del año.

¿Cómo lo logro? Freelancer.com es una de las principales plataformas de empleo independiente. Allí se pueden encontrar más de 10 millones de trabajos en diversos rubros como programación, diseño gráfico y web, traducciones y marketing, entre otros.

A la hora de planificar tus vacaciones, solamente hay que tener en cuenta unos pocos factores:

Acceso a Internet: este factor es el más importante, ya que sin acceso a la red no hay manera de tomar nuevos proyectos y continuar trabajando en los que ya consiguieron.

Acceso a un espacio para trabajar: aunque tengas la libertad de decidir dónde trabajar, es conveniente conseguir un espacio cómodo donde poder desarrollar las tareas. Ya sea una mesa en el bar de la playa, la cabaña que alquilaste o la cabina del velero, es muy importante tener un espacio donde te puedas sentar a trabajar sobre las tareas pendientes y buscar nuevos y emocionantes proyectos.

Acceso a energía eléctrica: al igual que Internet, tener un enchufe desde donde se trabaja es crucial para poder comunicarte con el mundo. Este punto es importante para aquellos que desean escaparse a lugares recónditos lejos del caos de la ciudad.

Flujo constante de nuevos proyectos: para poder continuar viajando es necesario tener un flujo constante de proyectos que te permitan sustentar tu travesía, por el tiempo que decidas.

Conseguir nuevos proyectos mediante plataformas como Freelancer.com no solo enriquecerá tu portfolio y perfil, y también te permitirá vivir tus vacaciones de otra manera. Ser su propio jefe tiene una infinidad de beneficios, y manejar con libertad sus tiempos es uno de ellos. ¿Por qué no adoptar este nuevo estilo de vida? No hay edad ni lugar, hoy podés convertirte en un nómade digital y vivir “de vacaciones” todo el año.

Trabajo hay, sólo hay que saber buscarlo.