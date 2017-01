¿Por qué la NASA aprobó misiones misteriosas al asteroide 16 Psyche?

Entre Marte y Júpiter se encuentra uno de los elementos más sorprendentes de nuestro sistema solar: el asteroide 16 Psyche, que descansa con sus más de 200 kilómetros de diámetro. Él sólo constituye casi el 1% de la masa de todo el cinturón que le rodea. Pero eso no es lo único que hace especial al 16 Psyche. Este asteroide tiene una composición única que nos hace sospechar que alguna vez fue en realidad el núcleo de un planeta.



La NASA anunció recientemente su intención de explorar este cuerpo celeste, la sombra de un posible vecino solar que dejó de existir, para encontrar nuevas respuestas a la formación del sistema solar. Pero esta no es la única misión "Discovery" aprobada. Lucy también partirá en los próximos años, aunque su destino no será un solo asteroide, sino un cinturón de conocidos "troyanos" —asteroides que se encuentran en la órbita de Júpiter alrededor de los puntos de Lagrange L4.



La misión Psyche partirá en 2023 si todo ocurre tal y como se espera, de manera que tras varias maniobras, la sonda podría llegar a su destino en 2030. Una vez allí, Psyche se situará en una serie de órbitas circulares cada vez más cercanas, aproximándose al asteroide. Una vez alcance los 50 Km de altura con respecto a la roca, comenzará a analizar su superficie mediante un espectrómetro de neutrones y rayos gamma.



La misión Psyche contará con cuatro instrumentos: el espectrómetro de neutrones y rayos gamma del que hablábamos, que analizará la composición del asteroide, una cámara multiespectral que sirve para analizar la superficie, un magnetómetro y un emisor de señales de radio para determinar la distribución interna de masa. ¿Y por qué nos interesa tanto conocer la composición de este asteroide?



