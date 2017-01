La nueva actualización de WhatsApp incluye un buscador de GIF en el teclado

Ahora bien, llega de forma comedida. Y es que este buscador solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android. De tal forma, solo aquellos que sean probadores o betatesters pueden acceder a esta funcionalidad. Algo que los usuarios de iPhone ya vienen meses disfrutando, aunque mediante aplicaciones externas que se integraban con WhatsApp. También sucedía con los usuarios de WhatsApp Web, a través del ordenador. Por tanto, el resto de usuarios que no quieran probar versiones no terminadas de la aplicación de mensajería tendrán que esperar aún un poco más para poder enviar GIF de forma sencilla desde su móvil.



Para todos aquellos que si hayan dado el salto a la versión beta 2.17.6 de WhatsApp, solo tendrán que acceder a un chat o conversación para encontrar el nuevo botón GIF. Éste se encuentra escondido junto a los emoticonos Emoji. Solo hay que pulsar sobre la carita para descubrir una nueva barra inferior en la que encontrar el icono o palabra GIF. Al pulsarlo se despliega una colección de animaciones predeterminada para enviar directamente en el chat. Cuando se selecciona cualquiera de ellas aparece la pantalla habitual de envío de WhatsApp, con la que acortar el contenido o adjuntar un comentario en el mensaje. Y ya está, la animación se muestra en el chat sin necesidad de acceder a otras páginas web.



Como decimos, se trata de un buscador de GIFs, lo que supone, precisamente, poder encontrar el deseado. Para ello existe el icono de una lupa en la esquina inferior izquierda con la que desplegar un cuadro de texto. En él se puede escribir palabras como “beyonce”, “felicidades”, “party hard” y cualquier otro término relacionado con algún GIF que se desee enviar. Eso sí, es posible que las opciones que se muestren en pantalla no sean las deseadas inicialmente por el usuario. Por ello se puede deslizar el dedo por la colección de GIF para desplazarse por el carrusel y ver las diferentes opciones y seleccionar la deseada.



Por el momento, el servicio Tenor es quien se encarga de recopilar y mostrar los GIF a enviar. Se desconoce si Giphy, un servicio mucho más conocido, también ofrecerá sus propios GIF y colecciones para utilizar a través de WhatsApp de esta forma integrada.



Cuidado con los datos y la memoria

Sin duda, el buscador integrado de GIF de WhatsApp revolucionará las conversaciones en un futuro cercano. Más dinamismo y escenas divertidas poblarán las conversaciones. Ahora bien, el envío masivo de imágenes puede ser un problema para los usuarios con una tarifa de datos ajustada o para quienes tienen poca memoria en el terminal. No hay que olvidar que WhatsApp comparte el archivo GIF y lo almacena en la galería, ocupando más espacio que una imagen o un texto plano.