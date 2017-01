AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO - ACONQUIJA

FECHA: MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017

HORARIO: 07:00 A 13:00 HS



SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.

DISTRIBUIDOR/S:

ET. ACONQUIJA

ALIMENTACION:

E.T. ACONQUIJA

MOTIVO:

CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD (TI) DE 132 KV EN TRAFO N°1 DE ET ACONQUIJA.

ZONA EN MT:

E.T. ACONQUIJA (COMPLETO)

USUARIOS:

LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS SINGULARES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ACONQUIJA. -