¿Lo echaron? El novio de Charlotte Caniggia se fue de Carlos Paz en medio de un escándalo

Charlotte Caniggia se instaló en Carlos Paz por su trabajo en la obra Abracadabra. La ex participante del Bailado estuvo acompañada por su pareja, Loan. Pero, se generó un gran revuelo cuando trascendió que el joven la habría golpeado.

Alexander Caniggia fue quien confirmó en Twitter que su hermana tenía moretones en los brazos. Este fin de semana, el hijo del Pájaro y Mariana Nannis viajó a la villa cordobesa. Inmediatamente, Loan abandonó el departamento que compartía con su pareja y regresó a Buenos Aires. ¿Fue pura casualidad o lo echaron?



Según pudo saber Teleshow, el hermano de Charlotte fue a ver el domingo la última función de Abracadabra. Salió por la puerta de atrás del teatro Holiday, mucho antes de que terminara la obra, sin hacer declaraciones a la prensa, aunque sólo atinó a decir: "Vine a sacar la mierda de Carlos Paz".

La joven también se fue del teatro sin dar declaraciones a los periodistas, luciendo una gorra y anteojos negros. En el ciclo Los ángeles de la mañana, informaron que ella tendría un golpe en el ojo y por ese motivo optó por ponerse anteojos de sol. De esta manera, retomaron fuerza las sospechas de que sería víctima de violencia de género.

En el programa de Ángel de Brito entrevistaron a Loan, quien negó el supuesto golpe en la cara de su pareja. Cuando le preguntaron por qué viajaba a Buenos Aires, contestó: "Tengo que terminar de grabar unos temas, tengo la productora allá". Más allá de estas explicaciones, Teleshow pudo saber que Loan tenía previsto realizar un show en la fiesta de la revista Paparazzi en Carlos Paz este lunes por la noche, pero a último momento lo canceló y se fue a Buenos Aires.

Luego, en una charla telefónica con el conductor Ángel de Brito reconoció que después de la grave acusación que Alexander hizo en Twitter, dejó de tener contacto con él. "Se creó una campaña en contra mío… Yo me pongo en el lugar del papá [de Charlotte] y me preocuparía muchísimo si mi hija sale con un chico del que están diciendo que es taxi boy. Hay gente ahora va a juicio porque salieron a lastimarme a mí", agregó Loan.

Asimismo, relató que nunca recibió un llamado de Claudio Paul Caniggia para pedirle que dejara el departamento que compartía con su pareja, como trascendió en los medios.

"Yo nunca le levantaría la mano a una mujer", se defendió Loan sobre las acusaciones de violencia de género. "Mi mamá lo sufrió y yo lo viví con ella de chico […]. Tuve que ir a las comisarías cuando era chiquito", agregó. Por último, aseguró que regresará a Carlos Paz y que no piensa dejar a Charlotte a pesar de los escándalos que rodean a la pareja: "Nosotros estamos enamorados, ¿por qué nos vamos a separar?".





