Aumenta la base de usuarios de Windows XP

Cuando Microsoft decide matar a uno de sus sistemas operativos, no podemos negar que dispara toda su artillería. Lo que hizo con Windows 10 es una sólida prueba de ello, pero falló al entender una regla básica: Cuando empujas demasiado en una dirección, tarde o temprano alguien te devuelve el empujón. Así encontramos a Windows 7 como claro dominador. De acuerdo a NetMarketShare, Windows 7 logró mantener cierta estabilidad, perdiendo cuatro puntos en un año. Las ganancias de Windows 10 surgieron principalmente de otros sistemas operativos, pero la mayoría de los analistas coinciden en que necesitará un poco de tiempo para pasar la barrera del 25 por ciento. Esa es la historia de los dos sistemas operativos más importantes en ordenadores de escritorio, sin embargo, quien cierra el podio continúa desafiando a todos los pronósticos: Windows XP.



El primer dato a considerar es que la caída de XP no fue tan pronunciada como algunos esperaban. Los gráficos indican que perdió apenas el 2.5 por ciento del mercado en un año, o sea que sus usuarios se están aferrando al sistema operativo con uñas y dientes. Pero a eso debemos sumar su reciente ascenso. Luego de caer al 8.27 por ciento en octubre (la posición más baja de todo 2016), experimentó un doble rebote: 8.63 por ciento en noviembre, y 9.07 por ciento en diciembre. Hacer una comparación con las mediciones de StatCounter es difícil por la enorme diferencia en los números y la cantidad de muestras que ambas compañías administran, pero eso no ocultó el hecho de que Windows XP no perdió terreno en estos últimos dos meses.



Ahora… ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Para ser honesto, hay más de una respuesta. En primer lugar, la presencia de Windows XP sigue siendo muy importante en el entorno empresarial y gubernamental. A modo de ejemplo, el 90 por ciento de los hospitales públicos del Reino Unido continúa en XP. Steam reporta que el 1.5 por ciento de sus usuarios lo utiliza para jugar. Y no hablemos de cosas como cajeros automáticos y terminales POS. Después encontramos el truco (aún válido) que permite recibir actualizaciones al engañar a Windows Update de modo tal que una instalación tradicional de XP sea vista como Windows Embedded POSReady 2009, cuyo soporte termina el 9 de abril de 2019. Y para cerrar, llegamos a una cuestión personal y económica. El concepto de «no es obsoleto si lo sigo usando» pisa muy fuerte en regiones donde el hardware es muy caro. Un ordenador que funciona bien con XP probablemente no sea reemplazado a pesar de los riesgos de seguridad. Firefox ya tiene programado bajar el pulgar a XP este año, pero Avast mantiene la compatibilidad de su antivirus con el sistema operativo. Para Microsoft, la trama de XP terminó. Sus usuarios tienen otra opinión.



Fuente:NetMarketShare