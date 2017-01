Alien: Covenant tiene trailer, y necesitas verlo

Debo reconocer que en general no me gustó Prometheus. Estéticamente es impecable, y Michael Fassbender se robó una gran parte del filme, pero otros aspectos dejaron mucho que desear. (¡Spoilers!) Desde el «cartógrafo que se pierde» hasta el grupo casi completo actuando como niños de seis años, es lógico asumir que ese «equipo de expertos» no era de lo más brillante. Aún así, el camino quedó libre para una secuela, con Shaw y un decapitado David como únicos sobrevivientes. Fue en marzo de 2012, antes del debut de Prometheus en las salas, que el propio Ridley Scott admitió la existencia de preguntas sin respuestas en la película, las cuales podrían ser resueltas a través de una secuela. Y esa secuela es Alien: Covenant. Vamos con el trailer.



Sangre por todas partes, gente desesperada, transformaciones violentas, errores garrafales, un facehugger que no pierde el tiempo y un Xenomorph de tamaño completo que interrumpe un momento hot. Sí, este material definitivamente encaja como un buen trailer para Alien: Covenant. De hecho, creo que lo que hemos visto hasta aquí sigue una línea similar a la de la primera película, con diferencias obvias, comenzando por los planetas. En Alien, LV-426 era inhabitable hasta que Weyland-Yutani instaló un procesador atmosférico y creó la colonia Hadley’s Hope. En Covenant, el mundo que visita el nuevo equipo es un virtual paraíso… siempre y cuando dejemos de lado su perfil letal.



Michael Fassbender, Noomi Rapace, Katherine Waterston, James Franco, Billy Crudup y Danny McBride encabezan el reparto de Alien: Covenant. Damon Lindelof y Jon Spaihts no son los encargados del guión en esta oportunidad, sino que dejaron sus lugares a Jack Paglen y Michael Green, un nombre que vemos repetido en trabajos de alto calibre como Logan, y Blade Runner 2049. La fecha confirmada de estreno para el Reino Unido y los Estados Unidos es el 19 de mayo de 2017, por lo tanto, competirá durante un par de semanas con Guardians of the Galaxy Vol.2, y la quinta entrega de la serie Pirates of the Caribbean.