Las 15 apps que te pueden ser útiles en estas vacaciones

Las vacaciones es un período para disfrutar y pasarla bien, sea en el lugar que sea. En esta línea, con una correcta planificación el disfrute y la optimización de los tiempos pueden ser mayores. A continuación te presentamos una serie de aplicaciones y plataformas que te van a servir para organizar el viaje, facilitar la estadía y almacenar los mejores recuerdos.

Mapas:

Parte de una buena planificación y una buena optimización de los tiempos en vacaciones es contar de antemano con un itinerario del recorrido que se quiere realizar. Para esto hay dos aplicaciones muy populares que brindan un servicio completo.

1. Google Maps

Con la app de la megaempresa de Internet el usuario puede encontrar de forma rápida y ágil el destino o dirección que se desea. Además brinda un servicio de posicionamiento que permite saber cómo llegar al lugar en distintos medios de transportes ya sean públicos (trenes, subtes y colectivos) o particulares (automóviles, bicicletas y caminatas). Y como un plus, mediante el espíritu colaborativo de la red, hay millones de lugares clasificados con información precisas como hoteles, restaurantes, bares, etc.

Está disponible para iOS y Android.

2. AroundMe

Esta app permite, mediante geolocalización, saber los sitios de interés por el que el usuario transita. Las opciones van desde bares y restaurantes hasta museos y sitios culturales.

Está disponible para iOS y Android.

Estaciones de servicios:

Para las personas que van a tomarse vacaciones con vehículo propio –sobre todo en Argentina- existen aplicaciones que te ayudan a saber qué estaciones de servicios se tiene más cerca o con cuáles podrás contar en tu recorrido.

3. Dónde hay una estación de servicio

Esta es una aplicación de desarrollo argentino, disponible solo en iTunes, en la que se detallan una gran cantidad de estaciones de servicios registradas.

4. Guía YPF

La plataforma Guía YPF, entre sus propuestas, tiene una app disponible para Android en la que se detallan las estaciones de servicios de la compañía.

5. Shell Motorist

Shell Motorist es un desarrollo disponible para Android con una serie de beneficios de la empresa para sus clientes, entre ellos hay un listado casi completo de las estaciones de servicio de la compañía en Argentina.

Reservas:

Estas son las dos aplicaciones y plataformas más famosas y mejor puntuadas por los usuarios de internet a la hora de realizar reservas con mucho o poco tiempo de anticipación.

6. TripAdvisor

Es la plataforma de una compañía estadounidense destinada a la planificación y reservas de pasajes y sitios de interés para viajes, entre ellos hoteles y lugares de entretenimiento.

La app de TripAdvisor permite encontrar ofertas en reservas y puntuar los sitios, además de poseer un foro de usuarios.

Está disponible para iOS y Android.

7. Trivago

Trivago es un buscador de precios de hoteles online que compara en tiempo real los valores ofertados por las agencias de viajes.

Está disponible para iOS y Android.

Clima

A continuación te presentamos tres plataformas con sus apps para tener en cuenta el clima y el estado del tiempo y planificar actividades acordes.

8. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina

El SMN tiene la aplicación Alertamos. Un servicio muy completo que incluye imágenes satelitales de toda la Argentina. Está disponible para iOS y Android.

9. Windguru

La precursora web dedicada al clima tiene una app para Android. Su particularidad es la variedad y precisión de los datos climáticos.

Traductor:

En caso de encontrarnos en un país con una lengua que no manejamos hay una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar a expresarnos y comprender, ya sea de forma escrita u oral. La particularidad de estas dos es que pueden traducir aunque no estén conectadas a Internet.

10. Traductor Google

Disponible para para iOS y Android.

11. Speak and Translate

Disponible para para iOS y Android.



Conversor de monedas:

12. XE Currency

XE Currency es una aplicación que le permite al viajero, que se encuentra en un país con una moneda diferente, calcular en forma rápida y actualizada las cotizaciones de las diferentes divisas y grabar montos ya utilizados para no tener que volver a calcular. La ventaja es que la aplicación sigue funcionando en caso de no contar con Internet.

Está disponible para para iOS y Android.



Almacenamiento imágenes:

Una de las actividades más recurrentes y disfrutadas en vacaciones es tomar fotografías y grabar videos. El problema surge cuando la cantidad de archivos saturan la memoria del dispositivo. Para esto existen decenas de aplicaciones que ayudan en el almacenamiento. A continuación detallamos tres de las que más capacidad de almacenamiento brinda a los usuarios y, al mismo tiempo, permite compartir los archivos con otras personas sin que sean de acceso público. En el caso de Dropbox y Mega, pueden albergar otros formatos de archivos que no sean exclusivamente imágenes.

13. Google Fotos

Disponible para para iOS y Android.

14. Dropbox

Disponible para para iOS y Android.

15. Mega

Disponible para para iOS y Android

¡Bonus Track!

Muchas veces ocurre que se hace difícil la conexión de los dispositivos a una red. Para facilitar la búsqueda de Wi-fi existe una aplicación llamada Wi-Fi Finder, cuya particularidad es la capacidad de encontrar todas las redes WiFi que tengamos a nuestro alrededor, mostrarlas en un mapa e indicarnos si son gratuitas o pagas. Actualmente están mapeados más de 140 países.

Está disponible solo para Android, aunque hay algunas variaciones para iOS.