Primer Ranking de la Federación Catamarqueña de Boxeo

eorganizada desde agosto de 2016, la FCB también elaboró además un Reglamento de Títulos Provinciales Amateurs que, a partir de ahora, serán avalados y autorizados únicamente por la FCB. El mismo prevé un total de 13 artículos, entre los cuales los principales son los siguientes:

“Los dos boxeadores (que disputen un título) deberán estar ubicados entre los diez mejores del ranking o ser campeón de otra categoría en su defecto”.

“Deberán contar con un mínimo de dos victorias en sus últimas peleas, contabilizándose empates en el medio, pero sin derrotas”

“Deberán tener un mínimo de cinco peleas efectuadas o un año activo como púgil, en caso de que recién se inician en la actividad”.

“Deberán tener 17 años cumplidos como mínimo o sea pertenecer a la categoría Juveniles (17 y 18 años), lo cual lo habilitará para enfrentar a un oponente de la categoría Mayores (de 19 a 40 años). El campeón será reconocido como campeón Provincial”.

“Un púgil que sea campeón de dos categorías, deberá optar en un plazo de dos meses con cuál de los dos títulos se queda, dejando el restante vacante”.

“El campeón deberá realizar una defensa obligatoria en el lapso de un año, caso contrario será intimado a defender el título y sino lo hace despojado del mismo”

“Los campeones que no hayan defendido su título en un lapso de dos o más años serán desconocidos como tales y el título declarado vacante”.

“Si el campeón está lesionado o enfermo y no puede defender su título en el plazo establecido se instituirá el título interino y el ganador, una vez recuperado el campeón titular, podrán unificar el mismo con el campeón en receso”.

“A partir de la confección del actual Reglamento de Título Provinciales no se autorizarán combates por títulos en las categorías Menores (14 años cumplidos) y Cadetes (15 y 16 años), por tratarse de púgiles noveles y en formación.

Sin embargo, los títulos en estas divisiones o con púgiles de esa edad que ya estuvieran en vigencia serán convalidados pero deberán cumplir las exigencias reglamentarias previstas”.

Otras decisiones

Por recomendación de la FAB, la FCB informa que las categorías en el boxeo amateur serán definidas por el límite de kilaje y no por denominación, lo cual está vigente únicamente en el campo profesional.

A partir del Reglamento, se determinó que los títulos de las divisionales en hasta 60 Kg. y hasta 81 Kg. sean declarados vacantes, ante los más de 2 años sin defensas de Luis “Buty” Silva y Fabricio “Loco” Galván.

Igualmente, la FCB confirmó como retadores en condiciones de disputar títulos a los siguientes púgiles que cumplieron con las exigencias reglamentarias:

Alexis Contreras en hasta 52 Kg.

Agustín Navarro, Diego Castro y Andy Carrasco en hasta 56 Kg.

Maicol Coronel en hasta 60 Kg.

Damián Montalván en hasta 64 Kg.

Rodrigo Agüero y Rodrigo Morabito en hasta 69 Kg.

Ever Salas y Marcos Paredes en hasta 75 Kg.

Franco Vega y Gastón Burgos en hasta 81 Kg.

Joel Nieva y Emanuel Lezana en hasta 91 Kg.

Candela Méndez en hasta 57 Kg.

Ranking de la FCB, Enero 2017

JUVENILES y MAYORES

MASCULINO

Cat. hasta 49 Kg.

Campeón: VACANTE

1º FERREYRA, Emanuel “Pachuel”

2º ASTUDILLO, Claudio

3º DECIMA, Andrés Leonel “Zombie”

4º MONJES, Fabián

5º ORELLANA, Facundo

6º FERNANDEZ, Gabriel “Palito”

7º CASCO, Ariel

8º NIETO, Luis “Laucha” (Recreo)

Cat. hasta 52 Kg.

Campeón: GUZMAN, Braian “Chino”

1º CONTRERAS, Alexis “El Garza”

2º QUIROGA, Gabriel “Veloz”

3º MENDOZA SUAREZ, Alexander

4º BONATERRA, Jonathan

5º NIEVA, Duilio Lionel

6º RODRIGUEZ, Nahuel “Bebe”

7º ZARATE, Rodrigo “El Detonador Ali”

8º CONDORI, Kevin

9º PUENTE, Mauro “Misil”

10º REINOSO, Juan Eduardo

Cat. hasta 56 Kg.

Campeón: ARIAS, Cristian “Látigo”

1º NAVARRO, Agustín “Pibe de Oro”

2º FIGUEROA, Fabricio “Tuti”

3º BRIZUELA, Leonel “Guri”

4º FIGUEROA, Damián “Pac man”

5º LUNA, Ramón “Baldomir”

6º CASTRO, Diego “Quitito”

7º CARRASCO, Andy “El Belichito” (Belén)

8º PONCE, Gabriel “Oveja”

9º GALVAN, Juan “Dinamita”

10º BAZÁN, Agustín “Furia”

Cat. hasta 60 Kg.

Campeón: VACANTE

1º SILVA, Luis “Buty”

2º TORRES, Juan Alejandro “Rubio”

3º SAAVEDRA, Matías “Monito”

4º CORONEL, Maicol

5º TOLEDO, Moisés “Facha” (Recreo)

6º LÓPEZ, Mauro “Torito” (Santa María)

7º CHAYLE, Elio “La Sombra” (Andalgalá)

8º CATIVA, Franco Tomás

9º AREVALO, Genaro “El Guapo”

10º DELGADO, Gabriel “Maravilla”

Cat. hasta 64 Kg.

Campeón: GONZALEZ, Víctor “Mano de Piedra”

1º MERCADO, Armando “El Mexicano”

2º MONTALVAN, Damián “El Demoledor”

4º PORTERO, Matías “El Inca”

5º LEIVA GAITAN, Fernando

6º NIEVA, Jonathan “Kikiro”

7º SALAS QUINTANA, Guillermo

8º CHAILE, Alexis Albano “El Látigo” (Andalgalá)

9º TAPIA, Jonathan “Johnny”

10º BAZAN, Facundo

Cat. hasta 69 Kg.

Campeón: VACANTE

1º GONZALEZ, José “Pitbull”

2º RAMIREZ, Claudio

3º ARAGON, Nicolás “Uruguayo”

4º AGÜERO, Rodrigo “El Gallo”

5º SORIA, Silvestre “Espartano”

6º MORABITO, Rodrigo “El Príncipe”

7º AREVALO, Darío “El Martillo”

8º ORTEGA, Gustavo “El Terrible”

9ºCARRIZO, Cristian “Pegador Sureño” (Tinogasta)

10º SANTILLAN, Damián “Sapo”

Cat. hasta 75 Kg.

Campeón: CORNEJO, Gabriel

1º SALAS, Ever “Fenómeno”

2º PAREDES, Marcos “Tranquilo”

3º SANTILLAN, Enzo “Maquinita” (Recreo)

4º NIEVA, Darío “El Tigre”

5º OCAMPO, Guillermo “Canelo” (Pomán)

6º INFANTE, Rodrigo “Canelo”

7º VILLAFAÑEZ, Moisés

8º SALVATIERRA, Alexis “El Tanque” (Recreo)

9º BATALLAN, Joaquín “El Sicario” (Andalgalá)

10º SEGOVIA, Ricardo “Bazooka”

Cat. hasta 81 Kg.

Campeón: VACANTE

1º VEGA, Franco

2º BURGOS, Gastón (Santa María)

3º ARAGONÉS, Manuel Maximiliano

4º BAZAN, Gonzalo “Arobe”

5º GUZMAN, Esteban “Martillo” (Recreo)

6º CERDA, Jeremías “Pelador Callejero” (Tinogasta)

7º MAVRICH, Juan “Chúcaro” (Tinogasta)

8º FERREYRA, Juan

9º BRAVO, Ezequiel

10º SEGURA, Hugo “Dinamita”

Cat. hasta 91 Kg.

Campeón: GALVÁN, Fabricio “Loco”

1º NIEVA, Joel “La Bomba”

2º LEZANA, Emanuel “Toro” (Recreo)

3º IBAÑEZ, Julio César “La Mole”

4º DIAZ, Daniel “La Muerte” (Andalgalá)

5º CARRIZO, Fabricio “La Maza”

6º CORDOBA, Jorge (Andalgalá)

7º MAMANI, Francisco (Santa María)

8º GARAY, Mariano Hernán “Chucky” (Pomán)

9º AHUMADA, Moisés “Mano de Piedra” (Pomán)

10º BARRIONUEVO, Jonathan “Tornado”

FEMENINO

JUVENILES y MAYORES

Cat. hasta 54 Kg.

Campeón: QUIROGA, Yanina “Leona”

1º NIEVA, María Catalina Katy “La Barby de Acero” (Pomán)

2º CHAYLE, Karen “La Pantera” (Andalgalá)

3º CANCINO, Johana “La Tigresa” (Santa María)

4º MANEIRO, Soledad “Polvorita”

Cat. hasta 57 Kg.

Campeón: GORDILLO, Aylen “La Pequi”

1º ACOSTA, Melani

2º MENDEZ, Candela “La Terrible”

Cat. hasta 64 Kg.

Campeón: VACANTE

1º MENDEZ, Yamila “La Joya”

MENORES y CADETES

Cat. hasta 51 Kg.

Campeón: FABRICIUS, Azul “La China”

1º ROMERO, Aylen “La Monita”

2º SEGOVIA, Tisiana “Maravilla”

3º SAAVEDRA, Sasha Milena “La Princesa de Fierro”

4º OCAMPO, Yanira Celeste “La Panterita” (Pomá