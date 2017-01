Mirtha Legrand habló de todo: su pelea con Scioli, el video de Moria y el romance entre Susana y Moyano

El programa de Mirtha Legrand ya es un clásico de los veranos en "La Feliz". Chiquita ya se instaló en la ciudad balnearia desde donde conducirá el ciclo todos los fines de semana de enero y la primera semana de febrero por la pantalla de El Trece

La conductora asistió al desfile Mar del Plata Moda Show y habló con la prensa de diversos temas, como sus diferencias con Daniel Scioli: "Yo he sido muy amiga de Scioli, pero bueno se presentó una circunstancia muy difícil y muy desagradable sin haberla pensado, porque fue insólito lo que pasó con la presencia de la persona que ustedes ya saben. Estoy hablando de Silvestre, ahí se suscitó todo".

Cabe recordar que el cantante declaró en su programa que el político había tenido un romance con su ex pareja, Verónica Vieyra, cuando la actriz tenía sólo 13 años. El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires se enojó con Legrand y aseguró que se trataba de una campaña armada en su contra para injuriarlo.

"Era una cosa inaudita de la mujer que se suponía había tenido un amor con el entonces gobernador. Pero el resto lo ignoramos… fue la primera vez en mi vida que me quedo callada en la televisión", explicó Mirtha. Luego, agregó: "Los políticos no quieren que se hable mal de ellos, quieren que todo sea maravilloso, que todo sea fantástico y no es así".

Por otra parte, manifestó que Moria Casán será una de las invitadas al almuerzo del próximo domingo. Cuando le preguntaron sobre el video que grabó la jurado del Bailando nadando en su pileta desnuda, la diva contestó: "Lo vi… Cuando viene a mi programa es un encanto, un ser adorable, después te da con un hacha. Es su personalidad, con Susana hace lo mismo. Yo le tengo afecto, yo no me olvido que cuando murió mi hijo, ella apareció en mi casa y estaba en un sillón llorando".

Otro de sus invitados será el diputado de la Nación Facundo Moyano. Mirtha señaló que el próximo sábado lo recibirá en su mesa y tiene pensado preguntarle sobre su supuesto romance con Susana Giménez. Fiel a su estilo, mandó al frente a su colega: "A Susana le gusta, es un lindo muchacho. Susana es fisiquera, es muy fisiquera, le gustan los físicos".





