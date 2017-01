Amenaza de bomba contra la Casa Rosada y los estadios de Boca y River

Una amenaza de bomba en el 911 contra la Casa Rosada, Boca y River interrumpió la calma de la mañana de verano. Según supo Clarín, en esos tres escenarios se desplegaron operativos tras un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de explosivos.

Esta mañana, en la Casa Rosada la policía activó el protocolo de seguridad ante la llegada del mensaje amenazante. Si bien en Balcarce 50 dijeron desconocer el tema, las fuerzas de seguridad tomaron todos los recaudos necesarios ante este tipo de situación, que no es la primera vez que ocurre.

Según un parte oficial al que accedió Clarín, una persona del sexo masculino manifestó en un llamado que "colocó diez bombas en la cancha de River y en la Casa Rosada, también colocó bombas en la cancha de Boca y que el apellido es Polonga y que es de Olivos". Las fuerzas de seguridad identificaron el número desde el cual llamó para pedir un registro de sus comunicaciones.



Durante el año pasado, los llamados diciendo que había bombas colocada en Presidencia fueron una constante, así como también en la ex ESMA, donde se registraron casi a diario amenazas de ese tipo.

En tanto, en la Bombonera esperaban esta mañana a la cuadrilla de explosivos para que realizara las inspecciones correspondientes y descartara una situación de gravedad.



Todas las actividades que se realizan en el estadio de boca, especialmente la colonia de vacaciones de la que participan cientos de chicos, quienes fueron llevados a la Bombonerita. También fue desalojado todo el personal que trabaja en el club.



Más allá del inconveniente, la situación no afectó al plantel profesional, que retomó su actividad este jueves y se encuentra realizando su pretemporada lejos de la Boca, en el predio de la AFA en Ezeiza.

Desde el club esperaban que se terminara de normalizar la situación para emitir un comunicado sobre los detalles de lo ocurrido.





Fuente: Clarin