Hallan muerta en Brasil a la esposa de Pablo Angelina

La muerte de la joven Farias, se conoció esta tarde. La justicia brasileña investiga la causa de la muerte, pero en principio se presume se trataria de una muerte violenta. Pablo Angelina, no pudo aun ser localizado por la policia.

En el portal de la red social facebook, el ex convicto que cumplio una condena por asesinar a su ex pareja Belen Galetto, un lazo negro de luto con fecha tres de enero de 2017.