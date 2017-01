Noticias del NOA: Concurso de arte fotográfico “La Rioja es Chaya en Febrero”

Del concurso podrán participar personas mayores de 18 años en las categorías Profesional; Amateur y Nuevos dispositivos de capturas (celular, gopro, webcam, etc.).

Las obras se recibirán hasta el 27 de enero y los autores deberán enviar de una a tres fotografías en color o blanco y negro mediante un formulario incluido en el sitio web www.chaya2017.com.ar

Las fotos deben enviarse en archivos JPG con una resolución máxima de 2.000 píxeles en su lado mayor.

Las obras pueden no ser inéditas, pero no deben haber obtenido premios en otros concursos.

Con este concurso, la Subsecretaría de Artes y Gestión Cultural de La Rioja buscar dar continuidad al proceso de trabajo sostenido de las artes visuales, especialmente del Salón Regional de Artes Visuales.

Premios

Categoría A: Profesional

Primer premio adquisición $ 10.000,00

Segundo premio adquisición $ 7.000,00

Primera mención de honor $ 2.000,00

Segunda mención de honor $ 1.000,00

Categoría B: Amateur

Primer premio adquisición $ 5.000,00

Segundo premio adquisición $ 3.000,00

Primera mención de honor $ 1.000,00

Segunda mención de honor $ 500,00

Categoría C: Nuevos dispositivos de capturas

Primer premio adquisición $ 3.000,00

Segundo premio adquisición $ 2.000,00

Primera mención de honor $ 500,00

Segunda mención de honor $ 500,00