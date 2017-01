DAKAR 2017: Barreda revienta la clasificación, Peterhansel irrumpe con fuerza

Mientras tanto, Stéphane Peterhansel se ha alzado con su 13ª victoria en coches y, de paso, su primer triunfo del año, cortesía en parte del primer líder de la edición, Nasser Al-Attiyah, que ha vivido hoy una auténtica pesadilla.



En el punto de mira

Cambio de decorado y primeros tramos de fuera de pista. Ahora bien, el factor que más mella ha hecho en los pilotos ha sido la rápida subida de altitud, con pasos a más de 5.000 metros. Cruces de vados, pistas rápidas y sinuosas al inicio de la etapa y un final disputado sobre un terreno roto propio de trial que requería cautela y sangre fría para no dejarse las opciones en la ruta hacia San Salvador de Jujuy.



Lo esencial

Un golpe de lo más contundente, así podría describirse el revés asestado por Joan Barreda a sus rivales durante la tercera etapa del rally. Lanzado al ataque, ¡y qué ataque!, desde los primeros kilómetros de la especial, el piloto de HRC lograba una impresionante ventaja ya en el primer CP, con 20 minutos de renta sobre un Tobby Price a la zaga. El australiano cede las riendas de la general a Barreda mientras que Sam Sunderland ha conseguido controlar el golpe, con un retraso de 13’29, colocándose así por delante de Paulo Gonçalves en la general. En coches, Stéphane Peterhansel ha firmado una bonita actuación que le ha llevado a imponerse en San Salvador de Jujuy. Carlos Sainz y Sébastien Loeb completan el triplete de Peugeot en la especial del día, y también en la general. Tras permanecer en cabeza durante gran parte de la etapa, Nasser Al-Attiyah ha visto cómo sus opciones se esfumaban, al igual que su compañero de equipo Giniel de Villiers. En quads, Gastón Gonzales se ha adjudicado su primera victoria en el Dakar y se recoloca en la general por detrás del nuevo líder, y segundo clasificado hoy, Ignacio Casale. Por último, en la categoría de pesos pesados, Eduard Nikolaev ha regalado a Kamaz su primera victoria del año al imponerse al Tatra de Martin Kolomy por solo 48 segundos. Una derrota no demasiado amarga para Kolomy, que recupera el liderato de la general por 33 segundos.



La actuacion del dia

Al terminar 16 minutos por detrás de Joan Barreda, Pierre-Alexandre Renet no ha conseguido el “scratch del año”, pero eso no quita que haya firmado una magnífica actuación en su segundo Dakar al hacerse con el tercer mejor tiempo, por delante de muchos de los máximos aspirantes a la victoria final. Al manillar de su Husqvarna oficial, el excampeón del mundo de MX3 ha sabido gestionar a la perfección un principio de etapa cuando menos tramposo y deberá ser tomado muy en serio por sus rivales a partir de ahora.



A duro revés

Oro en la primera etapa, plata en la segunda y líder durante gran parte de la jornada, Nasser Al-Attiyah parecía abocado a recuperar las riendas de la general y demostrar nuevamente su simbiosis con su nuevo Toyota Hilux. Sin embargo, el Dakar del catarí ha dado un inesperado y desafortunado giro tras una pequeña salida de la pista que le hacía perder un neumático en la segunda parte de la especial, perdiendo así todas las opciones de victoria en Buenos Aires. En lo que queda del rally, el piloto solo puede optar a seguir dando espectáculo…





El dato: 5

Al hacerse con su 15ª victoria en el Dakar, Joan Barreda iguala a Richard Sainct en el número de victorias





La reaccion

Joan Barreda: “Esta etapa formaba parte de mis planes. La estrategia que he adoptado consiste en controlar y aprovechar las oportunidades que se presenten para atacar.”





Un gran éxito. 60 mil personas en las Ferias Dakar

Según datos provistos por el Ministerio de Turismo de la Nación, más de 60 mil espectadores disfrutaron de las Ferias Dakar en Formosa, Resistencia, Monte Quemado, Tucumán y Jujuy



Las Ferias Dakar son la gran novedad de esta edición en su pasó por las provincias argentinas, y fueron un gran éxito en convocatoria.



El Dakar cruza a Bolivia, pero a su regreso quedan aún más Ferias Dakar para disfrutar desde el 6 al 14 de enero en Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Rosario y Buenos Aires





Argentinos en el Dakar



Motos. Franco Caimi mostró su calidad

En la tercera etapa que unió a Tucumán con Jujuy, el piloto mendocino logró cerrar una gran jornada arribando 7°, puesto que le permite ganar varios puestos en la general, ocupando la 12° con su Honda CRF 450 alistada por HSA.



Martin Duplessis volvió a cumplir un buen papel y finalizó 20°. Marcha 17° con tres etapas completadas.



Quads. Gastón Gonzalez vuelve al ruedo

Gastón Gonzalez tuvo un día perfecto; se quedó con su primera etapa en un Dakar y, además, recuperó varias posiciones en el clasificador general en el que marcha 2°.



Copetti resignó su liderazgo en la general al quedar a casi 30 minutos del riocuarterense. Sin embargo, ocupa la 3° colocación y se mantiene expectante para una carrera que aún tiene nueve etapas por delante.



Autos. Terranova mejora su performance

Concluyo una nueva etapa y el mendocino se mostró más sólido con su Mini entre los autos. Finalizó la etapa que concluyó en Jujuy en la 6° colocación y asciende a la 8° en la general.



El “Pato” Silva fue otro que empezó a dar muestra de un buen rendimiento, al conseguir con su Mercedes alistado por el CRT el puesto 20 en la etapa



Villagra sigue creciendo entre los grandes

Villagra continua agigantándose entre los más Camiones al conseguir otra excelente actuación. El cordobés arribo al final de la especial marcando el 4° tiempo, que lo lleva a ocupar la 3ra colocación en el acumulado de tres etapas