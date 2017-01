Corte en la Ruta Nacional N° 38

Al respecto, trascendió que desde Aguas Catamarca SAPEM se asiste con camiones para proveerles el elemento vital desde el año pasado, aun cuando no es competencia de la empresa, ya que debido a su irregular situación no son usuarios de la red.

Incluso, cuando Natalia Soria aún estaba al frente del mencionado municipio, la empresa provincial puso un grifo público para que las personas del asentamiento tuvieran agua, no solo para consumo humano, sino también para construir, cuando en su momento se planteó la posibilidad de que se sumarán a un programa de autoconstrucción.

El motivo por el que Aguas Catamarca SAPEM viene brindando esta asistencia es que entiende que el agua es un elemento vital para el ser humano, y que ningún catamarqueño debe ver restringido el acceso al mismo.

Cabe aclarar que debido a que se trata de un asentamiento, la situación de estas personas pertenece a la órbita del Municipio de Valle Viejo, el cual deberá determinar los pasos a seguir.

En ese sentido, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna, Jorge Nieva, se comunicó con la empresa provincial y anunció que se pondrán a disposición de estas personas con maquinaria, mano de obra y cañería como para hacerles parte de la red. Para ello, consultarán con Aguas Catamarca SAPEM de dónde tomar el vital elemento.

Después quedará por ver si el Municipio de Valle Viejo pretende que el día de mañana los manifestantes tengan los títulos de propiedad de donde se asentaron irregularmente, para poder buscar una solución definitiva en cuanto al suministro del servicio.