¿A cuánto la nueva notebook convertible de la rosarina CX?

La tecnológica CX anuncia un lanzamiento que viene a completar su ya nutrida oferta en el segmento de las 2en1: la esperada versión convertible, que se pliega en 360 grados llega en un formato de 11.6 pulgadas, dos opciones de color y potenciada con procesadores Intel y Windows 10. “Siempre estamos atentos al mercado y a las demandas de nuestros usuarios, por eso sabíamos que no podíamos posponer más el desarrollo de un dispositivo de este tipo. Se trata de un producto sumamente versátil, para un público amplio que busca el desempeño y la potencia de una notebook, y la portabilidad y comodidad de una tablet”, apunta Áxel Márquez Miranda, manager de la marca.



Blanco y azul son los colores en los que vendrán las dos presentaciones del nuevo miembro de la familia CX. Con un grosor de 18.2 milímetros, pantalla multitouch, 32 GB de almacenamiento, 2 GB de memoria RAM y cámara frontal de 2.0 MP, la nueva 2en1 promete ser la compañera ideal para profesionales en busca de libertad inalámbrica, familias con hijos pequeños en busca de un único equipo para el hogar o simplemente para aquellos que buscan un dispositivo que lo acompañe en el ocio y en el trabajo por igual.



“La idea es que sea un dispositivo que acompañe al usuario a lo largo de todo el día, en toda la gama de usos que adopta, en cada uno de sus perfiles: cuando estudia, cuando trabaja, cuando juega, cuando se comunica, cuando descansa. Si bien llevamos muchos años trabajando en la movilidad de nuestros dispositivos, entendemos que la llegada de la nueva 2en1 convertible de 360 grados le da un nuevo giro a nuestro lema #CXvaconvos. Es un salto más en calidad e innovación”, asegura Áxel Márquez Miranda.



Datos del producto

Precio: $5.999

Producto: 360° 2in1

Dimensiones: 297.2mm*202.2mm*18.2mm

Peso: 1569g

Tamaño Pantalla: 11.6 16:9

Resolución: 1366*768 TN

Touch Panel: G+G 10 Point Capacitive

Batería: Lithium-ion polymer battery 3.7V 10000mAh

CPU: Intel® Atom™ x5-Z8300 Processor (2M Cache, up to 1.84 GHz)

Speed: 1.44GHz, up to 1.84 GHz

GPU: Gen8-LP 10/12EU up to 600MHz

RAM: 2GB DDR3L

Cámara Frontal: 2.0MP