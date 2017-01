Se entregó el jugador de fútbol acusado de homicidio en Mendoza

Luciano Cabral, de 21 años, ex jugador de Argentinos Juniors y quien se nacionalizara chileno para poder jugar el último sudamericano sub 20 con la selección de ese país, es uno de los sospechosos en el marco de la investigación por el crimen de Joan Villegas, de 27 años. En las últimas horas, el futbolista se entregó voluntariamente a la justicia. El mediocampista, actualmente parte del primer equipo de Atlético Paranaense de Brasil, era buscado en Mendoza a partir del asesinato de Villegas sucedido en año nuevo en General Alvear, su pueblo natal. Está acusado de haber sido al menos una de las personas que atacó a la víctima, en el marco de una pelea callejera, luego de ser señalado por varios testigos. "Un joven de 27 años fue asesinado en General Alvear en una riña callejera, golpeado con trozos de mampostería. Uno de los participantes, sería Luciano Cabral, reconocido futbolista argentino nacionalizado chileno", publicó esta semana el medio web Día del Sur, de Mendoza. Un dato no menor es que una de las personas que está imputada y con prisión preventiva por el hecho es el padre del jugador, José Cabral, de 42 años. Según trascendió, Luciano no habría tenido pedido de captura hasta esta semana, aunque nada se sabía de su paradero desde la mañana en que se cometió el crimen. El martes al mediodía, el juez Luis Ojeda libró una orden de arresto contra él. Luego de la orden, se realizaron varios allanamientos en su búsqueda, pero el mismo día el jugador decidió presentarse solo ante la Policía alrededor de las 19 hs Fuente:Infobae