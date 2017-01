Florianópolis se destaca como el destino preferido de los argentinos que viajan a Brasil

El Instituto Brasileño de Turismo (Embratur) estimó en 2,4 millones los turistas extranjeros para esta temporada, lo que supone un crecimiento del 11% con relación al verano pasado, cuando recibieron 2,1 millones de visitantes provenientes del extranjero, siendo Argentina el líder con más emisores.

"Brasil ha crecido mucho desde que alojó diversas competencias y eventos deportivos de calibre mundial, resultando positivo por la gran afluencia de turistas que visitan los diferentes destinos" resaltó el presidente de Embratur, Vinicius Lummertz, quien también destacó: "esperamos que Santa Catarina, y su capital Florianópolis, reciban de nuevo un gran contingente del país vecino, tan importante para nuestro crecimiento. Estamos listos para que todos disfruten del verano".

En la región de "Grande Florianópolis" resaltan las aguas termales de Santo Amaro da Imperatriz, paisajes rurales de Rancho Queimado, Anitápolis, San Bonifacio y San Pedro de Alcántara; además, en las playas Gobernador Celso Ramos y Palhoça, se puede disfrutar de Guarda do Embaú, un hermoso pueblo de pescadores cuyo principal atractivo son sus aguas color turquesa y la unión del río y el océano.

A su vez "Floripa", como es conocida la capital, tiene una gran red hotelera que cuenta con establecimientos de alto lujo hasta hostales y campings; su buen acceso por rutas asfaltadas y conexiones a otras ciudades ayudan a la llegada, mientras que el aeropuerto Hercílio Luz recibe vuelos desde todo Brasil y de varios países de Sudamérica, con 21 frecuencias semanales desde Buenos Aires.

Sus 42 playas no son los únicos encantos: las tradiciones que llegaron desde Azores, Portugal, siguen viéndose en las embarcaciones de pesca, los trabajos de las costureras, el folclore, las tradiciones culinarias y la arquitectura europea que sobresale por la ciudad.

El Eco Museo do Ribeirão, una de las atracciones principales, recrea ambientes de la colonización portuguesa con muebles y equipamientos artesanales antiguos, piezas sacras y reliquias electrónicas. El museo trabaja de lunes a viernes desde las 13 hasta las 17, mientras que los fines de semana es necesario reservar.

La región Costa Verde y Mar ofrece mucho para hacer y descubrir: es zona turística que muestra su belleza y grandeza en sus playas, donde el color verde esmeralda del agua predomina, sobre todo en Porto Belo y Bombinhas.

Sin embargo, el principal destino turístico de la región es el Balneario de Camboriú, una ciudad que cuenta con una excelente infraestructura hotelera, de comercio, servicios, playas, parques, restaurantes internacionales y algunas de las mejores discotecas del país.

Itajaí, otra localidad de esta región y el mayor puerto pesquero del país, se destaca por su infraestructura especial para recibir cruceros y eventos náuticos, además de alojar al famoso y encantador parque multitemático Beto Carrero World, un área de diversión de más de 1,4 millones de metros cuadrados.

Por su parte, el sur de Santa Catarina presenta variadas opciones: quien gusta visitar ciudades históricas, sentirá diversas emociones en Laguna, la tierra de Anita Garibaldi; en tanto que Imbituba, Garopaba y Jaguaruna son grandes destinos para los amantes del ecoturismo y los deportes de aventura, con algunas de las más bellas playas y lagunas del sur de Brasil, franja costera que es también el principal punto de avistaje de ballenas en invierno.

En el interior, los aspectos más destacados van desde los balnearios de tiburones a municipios donde la cultura italiana y alemana son frecuentes, como es el caso de Urussanga, Nueva Venezia, Orléans, San Martín, Santa Rosa de Lima, Forquilhinha y las dos ciudades más grandes al sur de Santa Catarina: Tubarão e Criciúma.

El Camino de los Príncipes, en Joinville, combina la historia, la cultura, el desarrollo económico y la preservación de la naturaleza con bellos paisajes costeros y lugares rurales, conformando uno de los tours más diversos y atractivos de Santa Catarina.

La atmósfera tranquila prevalece en los balnearios de Barra do Sul, Barra Velha e Itapoá, mientras que la cocina típica de las Islas Azores -a base de pescados y mariscos- es una de las delicias que se pueden degustar visitando las playas y lagos de la región.

Respecto al crecimiento integral de Brasil como destino, desde el Embratur informaron que "los turistas sudamericanos fueron los que tuvieron un crecimiento más expresivo en las últimas temporadas de verano", según datos obtenidos del Anuario Estadístico de Turismo del Ministerio de Turismo.

Si bien las estadísticas sobre la temporada 2015/2016 se darán a conocer en el próximo Anuario, estiman que "han sido positivas", basados en un informe de diciembre del año pasado, que apuntó la llegada de 263.225 argentinos, 38.872 chilenos, 50.243 paraguayos y 22.925 uruguayos.