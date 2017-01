Un ataque en una discoteca en Estambul dejó al menos 39 muertos

Al menos 39 personas murieron y 60 fueron heridas, como consecuencia de un ataque que se presume terrorista con armas pesadas contra una discoteca en Estambul, Turquía, donde una multitud celebraba la llegada del año nuevo.

“Un terrorista con armas pesadas cometió este acto salvaje abriendo fuego contra personas inocentes que estaban celebrando el año nuevo”, afirmó el gobernador de Estambul, Vasip Sahin.

El funcionario dijo que el hecho se produjo a la 1.15 (las 19.15 de anoche en la Argentina) y citó la cantidad de víctimas, pero no precisó el origen ni la suerte de los atacantes, reportó la agencia turca Anadolu y reprodujo la española EFE.

Las primeras versiones señalaron que los atacantes eran tres y testigos afirmaron que estaban disfrazados de Papá Noel y gritaban consignas en árabe.

Hasta varias horas después el ataque no había sido reivindicado, pero “servicios de seguridad turcos” citados por la cadena de televisión de origen qatarí Al Jazeera sospechaban del grupo jihadista Estado Islámico, reportó la agencia italiana ANSA.

El ataque se produjo en el club Reina, en la orilla del Bósforo, un conocido reducto de la alta sociedad de Estambul, donde más de 500 personas celebraban la llegada del año nuevo.

Los atacantes mataron al policía de guardia y entraron al club, donde abrieron fuego desde la puerta con armas automáticas.

Líderes europeos se solidarizaron

Jefes de gobierno de Europa catalogaron de “cobarde” el ataque terrorista perpetrado en la madrugada del primer día del año en Estambul, en el que al menos 39 personas murieron (16 de ellos extranjeros) y 69 quedaron heridas mientras el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que “están intentando desestabilizar nuestro país y destrozar la moral del pueblo creando el caos”.

El atentado terrorista contra el club Reina, la discoteca más selecta de Estambul ubicada a orillas del Bósforo, busca desestabilizar Turquía, dijo hoy el presidente Erdogan: "Están intentando desestabilizar nuestro país y destrozar la moral del pueblo creando el caos. Pero estamos decididos a eliminar estas amenazas en su punto de origen", agregó el jefe de Estado según la agencia EFE.

Mientras se inician las investigaciones pertinentes y las autoridades y fuerzas de seguridad permanecen movilizadas, diferentes líderes europeos se solidarizaron con el pueblo turco.

El presidente francés, François Hollande, reafirmó su apoyo a Turquía en la lucha antiterrorista y denunció “con fuerza e indignación el acto terrorista" en el que figuran al menos 3 compatriotas entre los heridos.

Hollande insistió en la "solidaridad" de su país con Turquía y afirmó que "continuará la lucha implacable contra esta plaga (del terrorismo) con sus aliados".

El gobierno del Reino Unido pidió hoy a los turistas británicos que estén en Turquía que "permanezcan vigilantes" tras el atentado.

Por otro lado, el ministro de Exteriores, Boris Johnson, expresó -desde su cuenta de Twitter- que su país se solidariza con Turquía después de "un acto de terrorismo cobarde" y resaltó que el Reino Unido está junto a "nuestros amigos turcos".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó que “cuesta imaginar un crimen más cínico que el asesinato de personas pacíficas en el apogeo de la fiesta de Año Nuevo. Pero a los terroristas les son completamente ajenos los conceptos de la moral humana", escribió en su mensaje al presidente turco.

El líder ruso recalcó que "el deber común es repeler decididamente la agresión terrorista".

La canciller alemana, Angela Merkel, condenó también el atentado "inhumano y alevoso" en un mensaje enviado al presidente turco.

"Los terroristas han vuelto a golpear su país", apuntó la líder alemana, mientras su ministro de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier, manifestó su "más firme condena a toda forma de terrorismo. De nuevo ha sido Estambul escenario y víctima de un acto sanguinario", apuntó el jefe de la diplomacia alemana en un comunicado difundido por su Ministerio.

La cancillería griega condenó también "enérgicamente" el "brutal" ataque terrorista, expresó su "plena solidaridad con el pueblo turco" y envió sus "sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseos de una pronta recuperación a los heridos".

El canciller italiano, Angelino Alfano, defendió -por su parte- la unidad de la comunidad internacional "a cualquier precio" para combatir el terrorismo, que no "conoce pausas, ni fiestas, ni países o continentes".

"La tragedia de Estambul recuerda que la lucha contra el terror no conoce pausas, ni fiestas, ni países o continentes. Es necesaria la unidad. A cualquier precio", ratificó Alfano en su cuenta de Twitter.

"Las lágrimas no bastan. Debemos continuar la lucha contra el terror. Combatir, juntos, para defender nuestra libertad", añadió.

Las autoridades turcas informaron que el atacante a la discoteca permanece prófugo y las autoridades mantienen una operación de búsqueda y captura, según el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu.

